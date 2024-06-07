碧桂園清盤呈請聆訊再延至7月底
上月銷售數據仍舊低迷的碧桂園(02007)資金緊張狀況備受市場關注，昨日宣布在港的清盤呈請聆訊進一步延期至7月29日，加上日前該企旗下風險投資部門傳出考慮出售中國晶片製造商長鑫存儲持股的消息，內媒引述公司回應時表示，正積極考慮多種策略，包括探索潛在資產處置機會，引來外界擔憂公司深陷賣產套現緩解資金危機的困局。
碧桂園因延遲公布2023財年業績而於今年4月起停牌至今，主席楊惠妍昨在月度管理會議強調，要妥善處理與債權人的關係，又表示她的家族與公司共命運，將持續支持公司。
惠譽降越地評級展望至負面
其他房企亦因艱難經營環境而面臨下行風險，評級機構惠譽將背靠廣東國企的越秀地產(00123)的長期發行人違約評級（IDR）展望由「穩定」調整至「負面」，並確認其評級為「BBB-」。惠譽指，「負面」展望是由於房地產行業持續低迷，導致該企銷售額和利潤率下降，可能對營運資本造成壓力，並削弱公司流動資金緩衝。越秀地產5月合約銷售額錄約100.78億元（人民幣‧下同），按年降約18.4%。
投行摩根士丹利更調低龍湖集團(00960)目標價，由11.2港元降至10.9港元。大摩指，在寬鬆政策支持下，龍湖的短期現金流風險顯著下降，但樓市銷售及開發毛利面臨的挑戰將持續至明年。此外，該行下調龍湖未來3年盈利預測12至14%，估計上半年業績疲弱，短期對股價構成下行壓力。
交銀料新房策帶動萬億銷售
對於內房市場下半年展望，交銀國際認為要在不確定中尋找機遇。該行估計，此次政策「組合拳」可帶來逾一萬億元的商品住宅增量銷售，市場將根據土地儲備品質、規模和品牌，對開發商前景進行重新評估；並料國企或有國企大股東背景的開發商，將更直接受惠於近期樓市鬆綁政策。
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