美團核心多賺36% 勝預期

美團股價昨日靠穩，微升0.09%，收報112.7港元。放榜後，美國預託證券（ADR）周四早段折合報113.2港元，較香港高0.48%。

細看美團上季涉及餐飲外賣、到店、酒店及旅遊等在內的核心本地商業收入，按年增長27.37%至546.25億元，表現四平八穩，其中配送服務收入增長24.6%，佣金收入上升26.67%，在線營銷服務升33.05%。期內即時配送交易筆數亦達54.64億宗，按年增長28.05%，升幅與公司本身的收入增長相若。

交易筆數增 平均單價降 盈利能力方面，該部門上季經營溢利為96.98億元，按年升2.68%，遠遠慢過收入，經營溢利率遂按年跌4.26個百分點至17.75%，或會令部分投資者皺眉，但按季有所上升。

集團稱，配送服務及佣金的收入出現增長，主要是由於交易筆數增加導致交易金額大幅增加，部分則被餐飲外賣及美團閃購業務平均客單價下降所抵銷。此外，受惠節假日營銷活動刺激消費需求，餐飲外賣業務的年度交易用戶數目和交易次數，乃至到店、酒店及旅遊業務均有顯著增長。

首席財務官陳少暉表示，即時配送業務在短期內仍會更重視增長，而不是盈利能力，旨在進一步提升美團閃購與外賣配送的協同效應、營運效率及配送網絡。雖然過去數月即時配送業務的平台交易金額（GTV）健康增長，但預期本季增幅會回落至更正常的水平，以反映目前的消費環境。

正評估開拓中東市場 董事長王興亦提到海外擴張的戰略，他表示，自逾一年前美團旗下外賣平台登陸香港後，在過去一段時間取得了良好的進展，「這讓我們更有信心，我們有能力在中國內地以外的市場由零開始建立送餐業務。」他指，正評估許多不同的新市場，包括中東、波斯灣地區的國家，惟補充指「未正式於當地推出任何項目」，其他正在研究的潛在市場還包括一些歐洲及東南亞國家。

改良社區電商業務見效 至於外界關心的「燒錢」項目──新業務虧損則按年收窄45.17%至27.56億元，經營虧損率從而按年收窄17.18個百分點至14.78%。集團稱，上季改良社區電商美團優選的業務策略，更注重提升營運效率及高質量增長，尤其是提高了商品加價率、透過改良倉庫營運降低件均履約成本，之後也會增強產品選擇和履約能力。

美團強調，新業務具戰略價值，未來可以跟核心本地商業業務產生協同效應，創造更多財務價值，又稱未來會為商戶提供更多元化的營銷工具及線上解決方案。

美團上季業績摘要