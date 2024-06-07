美團核心多賺36% 勝預期
上季本地商業收入增至546億 新業務虧損縮45%
正當市場聚焦美團(03690)會否步其他科網巨擘後塵發行可換股債券（CB），該企昨日收市後公布，截至3月底止季度，收入732.75億元（人民幣‧下同），按年增長25%，勝市場預期。由於新業務虧損程度有所改善，撇除部分項目，反映核心業務表現的非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整純利為74.88億元，按年及按季各升36.36%及71.17%，亦勝市場預期。
美團股價昨日靠穩，微升0.09%，收報112.7港元。放榜後，美國預託證券（ADR）周四早段折合報113.2港元，較香港高0.48%。
細看美團上季涉及餐飲外賣、到店、酒店及旅遊等在內的核心本地商業收入，按年增長27.37%至546.25億元，表現四平八穩，其中配送服務收入增長24.6%，佣金收入上升26.67%，在線營銷服務升33.05%。期內即時配送交易筆數亦達54.64億宗，按年增長28.05%，升幅與公司本身的收入增長相若。
交易筆數增 平均單價降
盈利能力方面，該部門上季經營溢利為96.98億元，按年升2.68%，遠遠慢過收入，經營溢利率遂按年跌4.26個百分點至17.75%，或會令部分投資者皺眉，但按季有所上升。
集團稱，配送服務及佣金的收入出現增長，主要是由於交易筆數增加導致交易金額大幅增加，部分則被餐飲外賣及美團閃購業務平均客單價下降所抵銷。此外，受惠節假日營銷活動刺激消費需求，餐飲外賣業務的年度交易用戶數目和交易次數，乃至到店、酒店及旅遊業務均有顯著增長。
首席財務官陳少暉表示，即時配送業務在短期內仍會更重視增長，而不是盈利能力，旨在進一步提升美團閃購與外賣配送的協同效應、營運效率及配送網絡。雖然過去數月即時配送業務的平台交易金額（GTV）健康增長，但預期本季增幅會回落至更正常的水平，以反映目前的消費環境。
正評估開拓中東市場
董事長王興亦提到海外擴張的戰略，他表示，自逾一年前美團旗下外賣平台登陸香港後，在過去一段時間取得了良好的進展，「這讓我們更有信心，我們有能力在中國內地以外的市場由零開始建立送餐業務。」他指，正評估許多不同的新市場，包括中東、波斯灣地區的國家，惟補充指「未正式於當地推出任何項目」，其他正在研究的潛在市場還包括一些歐洲及東南亞國家。
改良社區電商業務見效
至於外界關心的「燒錢」項目──新業務虧損則按年收窄45.17%至27.56億元，經營虧損率從而按年收窄17.18個百分點至14.78%。集團稱，上季改良社區電商美團優選的業務策略，更注重提升營運效率及高質量增長，尤其是提高了商品加價率、透過改良倉庫營運降低件均履約成本，之後也會增強產品選擇和履約能力。
美團強調，新業務具戰略價值，未來可以跟核心本地商業業務產生協同效應，創造更多財務價值，又稱未來會為商戶提供更多元化的營銷工具及線上解決方案。
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