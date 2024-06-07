銀公：港年內減P息非不可能

香港銀行公會署理主席陳紹宗表示，市場對美息走勢的看法分歧，普通預期高息環境將維持一段較長時間`，惟美國大選臨近，故利率走勢存在很大的不確定性。他估計美國最快於9月減息，年底前最多減兩次，即減0.25至0.5厘，又指年內調整港元最優惠利率（P）並非不可能。

陳稱，美息主要看當地經濟數據，但即使美國減息，本港P息亦不一定與美息同步，強調屬銀行商業的決定，會視乎本地及宏觀經濟等因素，業界會密切留意外圍環境的變化。不過，「若本港（貸款）需求持續疲弱，而大家覺得要減息的時候，我覺得香港減息亦非不會發生的事」。他亦提醒，有意置業按揭的市民，要小心考慮及管理風險。

港元拆息（HIBOR）方面，陳指，過去半年整體息口走勢向下，但近月因季節性因素輕微反彈，每年6至8月為香港上市公司的派息高峰期，對港元資金需求增加，因此拆息及港匯均有上升壓力。

本港銀行今年首4個月貸款餘額較去年底再縮約2%，尤其境外需求明顯回落，企業轉向較低息的內地人民幣貸款市場。他預期，若香港高息環境不變，實難刺激新的貸款需求，料全年貸款將按年持平或輕微衰退。

該行總經理及零售銀行處副主管鄧子健透露，目前該行私貸的平均息口約4至5厘水平。即使美國今年底前開展減息周期，礙於港人偏好敍做3個月定存，加上銀行業通常需較多資金於年結前「粉飾櫥窗」，估計最快到明年初才可見資金成本明顯回落；又預期今、明兩年私貸利率將維持現水平。