恒指升少截 光證國際今年睇21000

本港股市反覆靠穩，恒生指數昨收市報18,476點，10天線（現處18,479點）得而復失。光大證券國際維持對恒指及科指今年目標分別21,000點及4,700點的預測不變，較現價分別有約13%及22%上升空間，並看好大型科技、本地金融、民生消費及傳統汽車板塊。

成交跌 北水掃貨縮半 恒指昨日高開152點，報18,577點，升幅擴大至最多275點，高見18,700點，惟其後一度倒跌41點，之後止跌回升，全日漲51點或0.28%；國企指數升12點或0.19%，報6,555點；科技指數揚32點或0.86%，報3,840點。全日成交微跌0.91%至1,146.05億元，「北水」單日淨流入36.68億元，按日大減52.58%。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股現時表現與去年底預測相若，目前港股市盈率及市帳率仍屬偏低水平，而在內地要求上市企業增加派息，恒指的股息收益率有上升空間，也為港股帶來新一輪估值修復機會；加上外圍市場估值較高，隨利率回落，資金將重新關注中國經濟復甦的投資機會，港股因而受惠。

里昂銀行家或遭減薪最多30% 不過，思博瑞投資管理（Allspring Global Investments）國際多元資產投資組合管理主管Eddie Cheng表示，該行的環球股票投資組合當中，現時並沒有任何人民幣計價資產，並認為亞洲區其他市場如日本相對更為吸引。