逾60％港企預期今年業績改善

大華銀行發表本年度企業展望研究報告（中小企及大型企業），訪問了550家來自各行各業的企業，顯示儘管面對經濟前景不明朗，超過60%的香港企業預計，今年的業績將有所改善，並正着力降低成本和加強數碼化應用。

其中，近80%受訪企業考慮在未來3年拓展跨境業務，從而提高盈利、增加收入及提升國際聲譽。在所有中小企和大型企業中，最受歡迎的投資目的地包括內地（52%）、台灣（31%）和東盟（31%）；而東盟國家中，馬來西亞（48%）、泰國（40%）和印尼（36%）成為最受關注的市場。然而，約40%企業在拓展跨境業務時遇到障礙，例如當地監管、合規挑戰、稅務繁複、缺乏人才和難以覓得合適的合作夥伴等。

未因AI技術裁減人手 另一方面，人力資源管理平台Deel昨日公布2024「香港商界領袖：勞動力及招聘市場調查」，發現今年「搶人才」壓力正在下跌。

調查顯示，83%受訪者對香港人才市場感到樂觀；86%的人力資源從業員基於政府推出的人才政策而對人才市場持樂觀態度。同時，94%受訪者表示願意在香港以外地方招聘人才，較去年的85%有所提高。69%受訪者表示計劃實施成本削減措施，較去年的73%有所下跌；70%受訪者指正在考慮利用人工智能（AI）等技術實現部分業務流程自動化。

此外，只有26%受訪者考慮減薪，34%考慮裁員，反映本地大型企業並沒有因為AI等科技的應用而取代人才，而是希望實現流程自動化以提高生產力，使人才能專注於更具策略性或專業性的工作。

Deel今年4月委託Rakuten Insight訪問250名香港各行業大型企業（1,000名以上員工）的商界決策者對本地勞動力和招聘市場的看法。