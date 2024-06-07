道指高開154 瑞銀估標指年底衝5500

大型科技股發力撐市，加上市場對美國聯儲局減息的信心有所上升，為股市提供了支撐。瑞銀財富管理預計今年底標指可見5,500點，原因在於減息、企業盈利增長強勁，以及由人工智能（AI）所帶來的長期趨勢。美股3大指數周四早段個別發展，標指持平，報5,354點；道指升154點，報38,961點；納指跌32點，報17,155點。

9月減息機率升至近70% 瑞銀財管指出，雖然固定收益（債券）依然是最為看俏的資產類別，但股市也尚有一定上升空間。該行指，最近數據顯示美國經濟增長逐漸穩步放緩乃是「健康的減速」，將有助通脹進一步回落，使聯儲局能夠減息。與此同時，首季度的美股業績數據亦反映，利潤增長範圍正擴大至科技股以外的領域，且增長強勁；而AI相關公司的盈利也持續增長。

除了對科技行業的策略配置外，瑞銀亦正留意聯儲局減息周期開始可能會帶來的小型股投資機會。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場對於9月減息的預期已升至接近70%，高於一周前的50%。

首領失業救濟多過預期 安聯首席經濟顧問埃利安亦表示，近期的經濟數據支持7月減息的做法，但聯儲局在決策上一貫較為落後。

美國上周首申領失業救濟人數為22.9萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為179.2萬人，同樣多過預期。美國4月貿易逆差為745.58億美元，其中對中國的逆差為221億美元。

企業消息方面，客戶關係管理軟件公司Salesforce宣布，將於英國倫敦設立首個AI中心，並將與行業專家、開發人員及客戶合作創新。該公司股價早段升4.08%。

近年長期受財務問題困擾的美國汽車租賃公司Hertz宣布，將委任前Spirit Airlines高層Scott Haralson接替公司的臨時財務總監一職。該公司因為新能源車折舊減值以及經營方面的問題，導致了頗為龐大的財政壓力，因此財務總監一職將尤為關鍵。Hertz股價早段曾跌1.26%。

市場對聯儲局今年減息的機率預測