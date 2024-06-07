產經

道指高開154 瑞銀估標指年底衝5500

美股周四早段個別發展。 美股周四早段個別發展。
美股周四早段個別發展。
大型科技股發力撐市，加上市場對美國聯儲局減息的信心有所上升，為股市提供了支撐。瑞銀財富管理預計今年底標指可見5,500點，原因在於減息、企業盈利增長強勁，以及由人工智能（AI）所帶來的長期趨勢。美股3大指數周四早段個別發展，標指持平，報5,354點；道指升154點，報38,961點；納指跌32點，報17,155點。
9月減息機率升至近70%
瑞銀財管指出，雖然固定收益（債券）依然是最為看俏的資產類別，但股市也尚有一定上升空間。該行指，最近數據顯示美國經濟增長逐漸穩步放緩乃是「健康的減速」，將有助通脹進一步回落，使聯儲局能夠減息。與此同時，首季度的美股業績數據亦反映，利潤增長範圍正擴大至科技股以外的領域，且增長強勁；而AI相關公司的盈利也持續增長。
除了對科技行業的策略配置外，瑞銀亦正留意聯儲局減息周期開始可能會帶來的小型股投資機會。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場對於9月減息的預期已升至接近70%，高於一周前的50%。
首領失業救濟多過預期
安聯首席經濟顧問埃利安亦表示，近期的經濟數據支持7月減息的做法，但聯儲局在決策上一貫較為落後。
美國上周首申領失業救濟人數為22.9萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為179.2萬人，同樣多過預期。美國4月貿易逆差為745.58億美元，其中對中國的逆差為221億美元。
企業消息方面，客戶關係管理軟件公司Salesforce宣布，將於英國倫敦設立首個AI中心，並將與行業專家、開發人員及客戶合作創新。該公司股價早段升4.08%。
近年長期受財務問題困擾的美國汽車租賃公司Hertz宣布，將委任前Spirit Airlines高層Scott Haralson接替公司的臨時財務總監一職。該公司因為新能源車折舊減值以及經營方面的問題，導致了頗為龐大的財政壓力，因此財務總監一職將尤為關鍵。Hertz股價早段曾跌1.26%。
市場對聯儲局今年減息的機率預測市場對聯儲局今年減息的機率預測
市場對聯儲局今年減息的機率預測
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