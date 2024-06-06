專家樓評：申請按保注意5個關鍵位

首次置業人士一般傾向透過按揭保險公司承做高成數按揭，當中按揭保險公司會向買家收取按揭保費。然而，按揭保費表長達13頁，要買家消化相關資料實屬難事，在此整合出5個影響按揭保費的關鍵位。

第一，按揭保費根據樓價、按揭成數以及按揭年期而計算，一般情況下，樓價愈高、按揭成數愈多或按揭年期愈長，按揭保費率會跟隨上升。此外，保費根據按揭成數而分階梯（如70%以上至75%、75%以上至80%、80%以上至85%、85%以上至90%），愈高階梯，保費率愈高。

首置人士享保費特惠 第二，選用定息按揭計劃所收取的按揭保費，一般會比浮息按揭計劃、即銀行同業拆息按揭（H按）及最優惠利率按揭（P按）為低，不過現時定息按揭計劃的實際息率比浮息按揭高，即使保費較低的情況下，近乎所有新做按揭買家仍傾向選用浮息按揭計劃。

第三，有買家申請按揭時仍有為其他按揭借貸人作擔保，亦有買家在收入未能通過「供款與入息比率」的情況下，透過加擔保人增加入息，這些買家或擔保人因本身有按揭貸款在身，新做按揭物業的保費率亦會有所增加。

第四，首置人士申請按揭保險可享有比非首置人士更低的按揭保費率。另外，一般情況下，承做七成以上按揭需要申請按保及繳交保費，而首置人士可享「5%保費特惠」，簡單來說，即樓價1,500萬元或以下的物業，首置人士申請70%以上至75%按揭可免去支付保費；若果為非首置人士，則要支付相應的保費。

第五，早年前購買樓花物業並選用建築期付款方法的買家要注意，於2023年7月7日或以後簽訂臨時買賣合約，按保計算方式會與於2023年7月7日前簽訂臨約有所不同，買家應根據相應的按保表計算保費。另外，首置樓花買家於2024年2月27日或以前簽訂臨時買賣合約，如現時才上會並申請高成數按揭時，需要通過壓力測試要求，如未能通過便需要增加保費。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦