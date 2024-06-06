公居屋成交：竹園北邨兩銀主貨減價拍出

上述包括梅園樓高層13室，實用面積約447方呎，據該行網頁資料，原以188萬元推拍，但昨日場上開價為160萬元，一口價售出，呎價約3,579元，較原先低約14.9%。同屋邨柏園樓中層2室，昨亦以152萬元拍出，呎價約3,431元，低於原定開價約11.6%。