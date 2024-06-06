公居屋成交：竹園北邨兩銀主貨減價拍出
銀主出貨積極，忠誠拍賣行昨連環拍出4項同類物業，全屬未補價第二市場單位，其中黃大仙公屋竹園北邨兩伙臨場減價售出，比起原開價均低逾一成。
上述包括梅園樓高層13室，實用面積約447方呎，據該行網頁資料，原以188萬元推拍，但昨日場上開價為160萬元，一口價售出，呎價約3,579元，較原先低約14.9%。同屋邨柏園樓中層2室，昨亦以152萬元拍出，呎價約3,431元，低於原定開價約11.6%。
該行昨亦售出兩項未補價居屋銀主盤，包括天水圍天富苑P座高層3室，開價180萬元，獲搶高108萬元，以288萬元售出，高開價約60%，呎價約5,692元，低市價約14%。
富榮三房6年蝕80萬
第二市場業主盤連錄低價成交。世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園13座中層三房戶，售價630萬元，呎價約10,642元，約6年帳蝕80萬元。同區居屋海富苑海寧閣中層戶，以435萬元沽出，約4年帳蝕35萬元。
中原陳國輝表示，粉嶺公屋祥華邨祥頌樓中層6室，實用面積約277方呎，以綠表價96萬元沽出，呎價約3,466元。
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