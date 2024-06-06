港島大單位劈得深

海怡貶33% 太古城呎售1.1萬新界價 本地二手樓價跌勢持續，即使過往受用家追捧的三房單位，近期連錄低價成交，即使港島大屋苑同類大單位，樓價跌至「8字頭」有交易，鴨脷洲海怡半島全海景戶，短短約3年間帳面貶值約33%。鰂魚涌太古城連裝修大戶做價跌穿10年前水平，每呎僅約1.16萬元沽，平過新界單位。

中原盧鏡豪表示，海怡半島6座低層A室，實用面積約747方呎，套三房間隔，4月底叫價950萬元，劈價102萬元，以848萬元沽出，呎價約11,352元，新買家為用家。原業主於2021年以1,260萬元購入，持貨約3年帳面需蝕412萬元。同類單位年初曾售920萬元，樓價再跌約7.8%。

盛薈四房兩年跌價11% 太古城一周內出現至少4宗蝕讓。該行趙鴻運指，上述燕宮閣低層套三房「則王」，實用面積約747方呎，外接「公家」平台，3月叫價1,180萬元，累減312萬元，剛以868萬元成交，呎價約11,620元。原業主於2014年以930萬元購入，曾於2019年作內部轉讓，帳面需蝕62萬元。

鐵路盤大單位跌勢亦顯著。中原吳嘉權稱，大圍盛薈1座南翼中層B室，實用面積約1,038方呎，套四房及儲物房設計，議價後外區用家以1,510萬元入市，呎價約14,547元。單位約兩年跌價約11.2%。

美聯蘇順華透露，青衣灝景灣7座高層海景單位，實用面積約856方呎，套三房間隔，叫價1,500萬元，減價145萬元，以1,355萬元售出，呎價約15,829元，樓價較高位回落近19%。

新港城牽晴間返7載前 各區近日二手樓價「時光倒流」。世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山新港城D座低層2室兩房戶，放盤3個月，減價至449.3萬元獲承接，呎價約13,997元，比2017年購入價帳面虧蝕20.7萬元。中原蔡天賜指，粉嶺牽晴間5座中層E室兩房戶，議價後以444.8萬元易手，呎價約11,318元，亦較約7年前入貨價帳面低約2.2%。

市場消息透露，何文田ONE HOMANTIN第1座低層戶僅以880萬元轉手，呎價約17,945元，單位約3年帳面貶值約12%。

相反，租市明顯較買賣市場旺。中原關偉豪表示，將軍澳5月錄約460宗租賃成交，6月首4天已錄約45宗，內地學生每月2.18萬元承租同區新寶城4座高層三房戶，並一筆過先付一年租金逾26萬元。美聯另指，上月10大屋苑錄335宗租務成交，創8個月新高，按月升約17.5%。

二手市場大單位冧價成交