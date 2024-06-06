●滴滴出行發布數據顯示，預計下周一端午節當日打車需求將按年增長約31%，該企並擬在全國範圍內逾300個城市發放超過兩億元人民幣補貼，鼓勵更多司機在端午節期間提供服務，以確保乘客能夠順利便捷地使用打車服務。