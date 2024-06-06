簡訊一覽
●亞洲水泥(00743)公布，獲母企以每股3.22元的要約價提出私有化，較5月28日止30個交易日平均收市價2.11元溢價約52.61%，但較截至今年3月底止每股資產淨值11.77元折讓約72.64%。若私有化計劃生效，公司將撤銷上市地位。其股份將於今日復牌，停牌前報3.32元。
●評級構機惠譽公布，調低內房中國金茂(00817)評級展望，將其長期外幣發行人違約評級（IDR）的展望由「穩定」降至「負面」，但維持評級為「BBB-」，同時確認其無抵押高級債券評級為「BBB-」。
●中國生物製藥(01177)公布，附屬invoX Pharma已在今年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上，以口頭報告形式公布了FS222「CD137/PD-L1」正在進行的一期臨床試驗的最新成果，用於治療晚期實體瘤患者。
●滴滴出行發布數據顯示，預計下周一端午節當日打車需求將按年增長約31%，該企並擬在全國範圍內逾300個城市發放超過兩億元人民幣補貼，鼓勵更多司機在端午節期間提供服務，以確保乘客能夠順利便捷地使用打車服務。
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