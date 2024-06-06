澳洲經濟增速放緩 人均GDP跌5季

澳洲首季國內生產總值（GDP）按季增長0.1%，按年計增長1.1%，增速明顯放緩。澳洲統計局國民經濟核算主管Katherine Keenan表示，首季經濟增長表現疲弱，以按年變幅計為2020年第四季以來最差；人均GDP亦連續5個季度按季倒退，首季再跌0.4%，按年跌幅為1.3%。

日服務業續擴 實質工資降 ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell指出，澳洲的通脹依然持續，拖累上季經濟增長的主因在於淨出口、私人固定資產投資，又預言未來數季GDP的按年增幅可能會進一步放緩，預計在開始減息之前，澳洲的投資前景仍偏淡。

另一方面，日本5月au Jibun銀行服務業採購經理指數（PMI）終值降至53.8，低於4月的54.3，但高於初值的53.6，乃2022年9月以來一直保持在50的盛衰分界線之上，強勢趨勢本可支持日本央行考慮收緊貨幣政策。惟同一時間，日本4月經通脹調整後實質工資按年跌0.7%，按月放緩，連續25個月下跌，反映生活成本增加抵銷加薪幅度，令當局難以拿捏貨幣政策方向。日圓兌每美元曾報156.48，每百日圓兌港元見4.992。

日本厚生勞動省還公布了長期備受關注的出生率數據，2023年每名女性一生所生孩子的推定人數「合計特殊出生率」（總和生育率）為1.2，跌至1947年有紀錄以來的最低值，在首都東京，此數字更降至0.99。日本2023年新生兒數量（出生數）為創新低的72.7277萬人，下降速度比2023年的政府推算還快11年。