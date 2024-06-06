世界先進夥恩智浦斥608億星洲建廠

新加坡不但資產管理業吸金力強，其佔國內生產總值（GDP）約20%的製造業也能持續往高附加值發展，最新獲台積電旗下專注成熟製程的晶片代工商世界先進（Vanguard）夥拍荷蘭晶片公司恩智浦半導體（NXP）斥資78億美元（約608.4億港元）建廠，可見星洲再受惠供應鏈重組，以及半導體行業尋求降低產能集中台海和朝鮮半島的風險。

廠房擬今年下半年動工，2027年投產。世界先進並非初到星洲，2019年才買下一條8吋晶圓生產線，擬建的卻是90納米或以下製程的12吋晶圓生產線，亦即新加坡得到了一筆新的高端製造投資，以及1,500個就業職位。

老虎證券望獅城收入翻倍 新加坡也是中資企業出海的橋頭堡，老虎證券瞄準當地的超高淨值（UHNW）人士、家族辦公室及對沖基金，創始人巫天華表示，期望未來一至兩年內星洲收入能翻一倍，指當地「增長潛力龐大，乃公司國際化的重心」。儘管內地和香港客戶佔公司客戶資產的比例已由2020年的「大部分」降至不足25%，巫稱，一直與內地監管機構就跨境交易密切溝通，又預期今年內在港獲准向散戶推出虛擬資產交易服務，之後獲新加坡批准加密資產交易。

該企上季經調整純利按年增長42.44%至1,471.07萬美元，期內資產淨流入53億美元，客戶總資產按季升7.43%至328.72億美元的新高。

滙豐擬新加坡設3財富中心 另外，滙豐銀行準備在明年首季前在新加坡開設3家財富中心，並會把實體網絡的投資增加5倍，現有分行轉變為財富中心。