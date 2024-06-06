道指早段挫162 香櫞再沽空GME

上月小非農增職遜預期 美股周三早段個別發展，道指曾下跌162點，報38,548點；標指上升26點，報5,317點；納指上升183點，報17,040點。俗稱「小非農」的5月ADP私人就業職位增加15.2萬個，遜預期。美國5月ISM服務業採購經理指數報53.8，為2023年8月以來新高。

事緣日前美國散戶領軍人物、網名「Roaring Kitty」的Keith Gill在消失一段時間後重出江湖，並且在網上發布了疑似是他持有的GME股票倉位資料，結果刺激GME股價再次炒起，市場亦密切關注。

不過，3年前在散戶大軍面前舉手投降的香櫞，最近不斷在社交媒體上發文狙擊GME，並且質疑Gill發布的1.2億美元「持倉」截圖，質疑作為散戶的Gill何以能夠籌集到如此巨額的資金，暗指整件事情似是「搭雞棚」。

Left接受外媒訪問時亦談到，GME等「迷因股」作為一種文化現象的情況已告終。他說︰「重返火海（再次沽空GME）很有趣……GME的財務狀況不斷惡化，是一個很好的做淡機會。」他未有透露其沽空倉位規模，僅表示比起上次「顯著降低」。

事實上，無論從狙擊恒大還是3年前沽空GME的事件來看，Left的分析從基本面來看其實沒有錯，甚至相當精準。只不過他的運氣奇差，狙擊恒大卻惹來香港證監會運用公權力的打壓，而沽空GME又偏偏遇上一幫瘋狂的散戶大軍，兩次都是不可抗力才令他失敗。

加拿大減息0.25厘 續縮表 另外，加拿大央行一如市場預期減息0.25厘，惟同時表明會繼續「縮表」。該行表示，在對抗通脹方面已取得成效，對於通脹繼續回落至2%目標水平的信心有所增強，有理由預期利率會進一步下調。