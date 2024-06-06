電動車投保量飆1.9倍

蘇黎世料兩年內佔車保比例增30% 蘇黎世保險（香港）表示，去年汽車保險毛保費收入按年增長22%，保單數量增加23%；同時，受到電動車（EV）滲透率按年大幅上升所帶動，2022年12月至2023年12月間，電動車投保數量激增193%。該企預計，到2026年，電動車滲透率將增加三成，反映客戶對私人電動汽車保險有需求。

去年9月，香港經歷一場強烈颱風，接着又出現「500年一遇」的暴雨。據保險業監管局的數據，導致總計19億元的保險索償。該企索償數據也顯示，受到風暴影響的受保電動車的全損比率比非電動車高出1.6倍。由於極端天氣事件的風險持續上升而電動車的維修成本通常較高，全損比率的差別反映電動車車主尤其需要全面的保障。

另該企一項在亞太地區調查發現，區內電動車和電動車專屬保險產品的需求愈發殷切，62%的受訪者表示下一次購買汽車時會考慮電動車，而86%的車主表示更傾向購買電動車專屬保險，即使價格或會高出20%。平均而言，受訪者表示願意為電動車保險額外支付37%的費用。因此，該企預計未來兩年電動車在汽車保險業務中的佔比將進一步增加30%。

東風首5月銷量多逾倍 數據顯示，截至上月底，本港已登記的新能源車佔整體數量一成。再據運輸署的首3個月本地車市數字推算，首季香港累計新私家車登記總數按年升約46%，當中電動車的佔比逾七成，10大品牌中首3位分別是特斯拉（Tesla）、比亞迪及平治，相信與政府今年4月起減少電動私家車「一換一」稅務寬減計劃優惠，令不少買家在新措施生效前搶購谷高銷量有關。

海外車企方面，美國福特汽車5月在美汽車銷量按年增11%至19萬輛，主要受運動型多用途汽車（SUV）、皮卡和混合動力車的需求帶動，當中混合動力和全電動汽車銷量增長約65%。今年首5個月，福特美國總銷量為87.77萬輛，按年增長5.6%。

今年首季新登記本地私家車10大品牌