周大福：深圳廠部門調遷

指停工停產言論失實

發言人形容，相關停工停產的言論失實。就上述廠區調整和重新規劃，公司一直與受影響的相關員工保持良好和緊密的溝通，在合法合規的基礎上有序處理員工的勞動關係和作出補償；又稱周大福珠寶深耕內地市場近一個世紀，目前全國已經開設逾7,000間門店，業務一直保持穩定增長勢頭，而此次工廠部分職能調整，完全不會影響集團業務及對內地尤其是大灣區的長遠投資。