周大福：深圳廠部門調遷
內地網上流傳，珠寶商周大福(01929)於深圳工廠停工停產。對此，該企發言人回覆本報查詢稱，集團一向致力於透過調整企業資源配置，提升營運效率，以更靈活、高效地應對珠寶消費市場的變化。當中包括對深圳廠區部分部門的調整與重新規劃，以及把深圳廠區部分生產部門遷往廣東順德廠區。
指停工停產言論失實
發言人形容，相關停工停產的言論失實。就上述廠區調整和重新規劃，公司一直與受影響的相關員工保持良好和緊密的溝通，在合法合規的基礎上有序處理員工的勞動關係和作出補償；又稱周大福珠寶深耕內地市場近一個世紀，目前全國已經開設逾7,000間門店，業務一直保持穩定增長勢頭，而此次工廠部分職能調整，完全不會影響集團業務及對內地尤其是大灣區的長遠投資。
疫情後內地消費被指降級，據報早在今年4月已有某珠寶金飾門店關閉的消息，不過所指向的都不是傳統的黃金業務，而是珠寶業務。分析指，珠寶屬高端奢侈品，在經濟下行的情況下，消費者購買力不足，銷量勢必受到衝擊。
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