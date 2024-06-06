Zara母企首財季多賺一成
歐洲快時尚巨頭、Zara母公司Inditex公布截至4月底止一季業績，期內收入按年增長7.08%至81.5億歐元，以固定匯率計升幅更達到10.6%，主要由於春夏系列新服裝廣受顧客歡迎。在首季結束後，於5月1日至6月3日期間，以固定匯率計的商店及網絡銷售額按年續升12%。
受到收入增長帶動，Inditex錄得純利12.94億歐元，按年增長10.78%。該公司亦在4月3日重新在烏克蘭開設了7個品牌的19間門店，並且恢復線上業務。截至4月底，全球共有5,698家門店，其中1,806家為Zara。
Apple傳洽進軍內地串流
另外，京東集團(09618)宣布，在「618」網購活動期間引入Inditex旗下品牌Massimo Dutti，在京東平台上開設官方旗艦店，銷售覆蓋男裝、女裝、配飾等品類的近1,000款商品。Inditex大中華區總裁白晨銘（Eugenio Bregolat Lukashov）亦表示，中國是Inditex集團重要的戰略市場。
同樣重視中國消費市場的還有美國科技龍頭蘋果公司（Apple Inc.）。外媒引述消息指，串流影視服務Apple TV+有望透過與中資電訊商的合作，若談判最終成事，可望成為進入中國的首個美國串流平台，為Apple的其他內容訂閱服務打開了中國市場的大門。
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