Zara母企首財季多賺一成

歐洲快時尚巨頭、Zara母公司Inditex公布截至4月底止一季業績，期內收入按年增長7.08%至81.5億歐元，以固定匯率計升幅更達到10.6%，主要由於春夏系列新服裝廣受顧客歡迎。在首季結束後，於5月1日至6月3日期間，以固定匯率計的商店及網絡銷售額按年續升12%。

受到收入增長帶動，Inditex錄得純利12.94億歐元，按年增長10.78%。該公司亦在4月3日重新在烏克蘭開設了7個品牌的19間門店，並且恢復線上業務。截至4月底，全球共有5,698家門店，其中1,806家為Zara。

同樣重視中國消費市場的還有美國科技龍頭蘋果公司（Apple Inc.）。外媒引述消息指，串流影視服務Apple TV+有望透過與中資電訊商的合作，若談判最終成事，可望成為進入中國的首個美國串流平台，為Apple的其他內容訂閱服務打開了中國市場的大門。