滬深交所擬停向量化基金提供數據 A股軟

依賴演算法進行交易的中國量化基金規模在首季罕有縮水，不代表監管機構規範就會減少，市傳上海及深圳交易所正考慮停止向量化基金等機構提供部分市場數據，如逐筆成交（tick-by-tick）數據等，「就像蒙上量化基金的眼，相對而言，為散戶營造更公平環境」。滬深股市昨日在午後出現沽壓，3大指數齊齊轉跌收市，大市交投更縮減至6,886億元（人民幣‧下同），為逾4個月來單日最少。

摩通估人行本月及末季減息 A股大市昨表現乏力，滬綜指以近全日最低位收市，收報3,065點，跌0.83%，深成指亦由升轉跌，更以全日低位收市，收報9,393點，跌0.8%；深圳創業板指數收報1,833點，亦跌0.54%。外資亦透過滬深股通淨沽出逾56億元。

摩根大通預期，中國人民銀行年內將減息兩次，分別在6月及第四季，每次各減10點子；又料人行將下調存款準備金率25個百分點，且於第三季在公開市場購買國債。

作為調節市場供需、進行流動性管理的方式，購買國債對人民幣匯率或帶來壓力，昨官方開出的人民幣中間價報7.1097兌每美元，按日跌14點子，為近一周新低。在岸人民幣昨午4時30分收報7.2465，亦轉跌逾10點子，離岸人民幣低見7.2563，每百港元兌約92.91元人民幣。

財新服務業PMI創10個月高 不過，受供需擴張提速帶動，5月財新中國服務業採購經理指數（PMI）錄54，創去年7月後的高位，連續17個月處於盛衰分界線50以上。就業分項指數亦為去年10月來高位，結束連續3月的收縮態勢。調查企業反映，增加用工是為了應對持續增加的業務量，因同月新訂單指數及新出口訂單指數均連升4個月。在製造業及服務業景氣雙雙改善的帶動下，5月財新中國綜合PMI按月升1.3個百分點至54.1。

國家發改委近日召開促進民營經濟發展暨擴大製造業中長期貸款投放的會議，強調要加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，強化產業政策與金融政策的協同，進一步優化提升金融服務質效，助力民企更好融入新發展格局。另外，人行旗下官媒發表文章，提醒審計機構要從羅兵咸「退單」風波中吸取教訓，做好企業經營「把關人」的角色。