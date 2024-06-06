華AI晶片商傳產品降級留住代工廠
美國不斷出招阻止中國獲得生產尖端人工智能（AI）晶片的能力，就算台積電的工藝獨步天下，由於有用美國的設備，華府一聲令下也不得不從。消息指，一些中國AI晶片設計公司有感美國制裁不斷收緊，索性主動將產品「降呢」，以不受制裁影響的晶片確保台積電能夠接單。
業界人士指，超微半導體（AMD）前員工創辦的沐曦（MetaX）、獲騰訊控股(00700)投資的燧原科技（Enflame），去年因應美國的技術管制，把交由台積電代工的晶片調低性能。沐曦最高端的圖像處理器（GPU）「C500」經已無貨，於是開發名為「C280」的「閹割版」。
台積電曾向英偉達提加費
迫使他們削足適履的另一個原因，乃現時全國唯一有能力量產尖端GPU的中芯國際(00981)，已把尖端製程產能幾乎全數留給華為，勉強騰出來的有限產能亦留給寒武紀等同樣遭被美國直接制裁的企業。
不過，對台積電來說，更「和味」的還是英偉達（Nvidia）的大單。董事長兼總裁魏哲家表示，曾向英偉達行政總裁黃仁勳抱怨其產品太貴，希望對他展現台積電的價值，考慮到雙方的關鍵市場地位，「任何人都會考慮要求更高的生產費用」。券商美銀維持台積電「買入」評級，目標價920元新台幣，比昨日收市高7.72%。
英特爾售愛爾蘭廠49%權益
台積電之所以能為英偉達生產晶片，ASML的EUV（極紫外光）光刻機不可或缺。ASML每部索價3.5億歐元的最新一代EUV首先向英特爾（Intel）交付，但公司稱，今年也會向台積電和三星電子發貨。台積電資深副總經理張曉強曾嫌它太貴，又稱擬於2026年底量產的1.6納米製程（A16）還用不上，現有的EUV足以應付，券商富瑞估計2028年台積電量產1.4納米製程（A14）時才會上陣。
同時挑機台積電和英偉達的英特爾為減輕資本壓力，讓美國基金公司Apollo斥110億美元取得愛爾蘭「34廠」實體公司49%權益。該廠的製程是3、4納米，非常尖端，英特爾迄今已燒錢184億美元。
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