華AI晶片商傳產品降級留住代工廠

美國不斷出招阻止中國獲得生產尖端人工智能（AI）晶片的能力，就算台積電的工藝獨步天下，由於有用美國的設備，華府一聲令下也不得不從。消息指，一些中國AI晶片設計公司有感美國制裁不斷收緊，索性主動將產品「降呢」，以不受制裁影響的晶片確保台積電能夠接單。

不過，對台積電來說，更「和味」的還是英偉達（Nvidia）的大單。董事長兼總裁魏哲家表示，曾向英偉達行政總裁黃仁勳抱怨其產品太貴，希望對他展現台積電的價值，考慮到雙方的關鍵市場地位，「任何人都會考慮要求更高的生產費用」。券商美銀維持台積電「買入」評級，目標價920元新台幣，比昨日收市高7.72%。

英特爾售愛爾蘭廠49%權益 台積電之所以能為英偉達生產晶片，ASML的EUV（極紫外光）光刻機不可或缺。ASML每部索價3.5億歐元的最新一代EUV首先向英特爾（Intel）交付，但公司稱，今年也會向台積電和三星電子發貨。台積電資深副總經理張曉強曾嫌它太貴，又稱擬於2026年底量產的1.6納米製程（A16）還用不上，現有的EUV足以應付，券商富瑞估計2028年台積電量產1.4納米製程（A14）時才會上陣。

同時挑機台積電和英偉達的英特爾為減輕資本壓力，讓美國基金公司Apollo斥110億美元取得愛爾蘭「34廠」實體公司49%權益。該廠的製程是3、4納米，非常尖端，英特爾迄今已燒錢184億美元。