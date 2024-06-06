內房今年銷售恐挫兩成

惠譽：新盤平均價跌5% 學者料樓價企穩需時一年 內地救樓市新政需時消化，中國人民銀行前貨幣政策委員會委員、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵昨針對房企債務問題提出建議，包括要為房企提供充足融資，亦要解封限購房策等，以保證開發商不破產、不違約，惟坦言樓價企穩至少要一年時間，三及四線城市怕且要兩、三年時間。國際機構惠譽就不忘大潑冷水，再出手下調今年中國新建住宅銷售額預測，由3月初估跌5至10%，進一步擴大跌幅到15至20%。

惠譽在報告指，今年中國新建住宅銷售額料介乎8.3萬億至8.8萬億元（人民幣‧下同），意味售出樓面面積只有8億至8.5億方米，低過此前預期的8.5億及9億方米，按年跌10至15%，平均售價亦減少5%，主要基於首4個月銷售趨勢未及該機構預期，亦反映新建住宅價格下行壓力突出，尤其是一線城市的平均售價亦出現下滑。

大量庫存礙開發商流動性 儘管近日部分一、二線城市放寬限購，以及人行宣布一籃子舉措，惠譽認為可能有助於在穩定樓市銷售，但對低端城市的正面影響或有限得多。二手樓方面，今年頭幾個月的穩定迹象已見減弱，成交價格維持下降趨勢，反映買家情緒持續低迷。目前許多城市仍有大量未售住房庫存，將限制開發商的流動性，也影響買家的信心，而內地允地方政府入市買貨尾樓的措施規模，可能只夠吸納一小部分過剩庫存。

另一機構標普信評亦指，內地鼓勵地方國企盤活存量住房，地方城投企業前期參與拿地等形成的大量待開發土地和商品房，可能成為本輪樓市新政的收購對象；但受政策執行過程中可調用資金規模影響，短期債務償付壓力和貸款期限結構的改善料不顯著。

新加坡銀行股票研究分析師王德清及固定收益研究分析師博慧玲則指，上海和深圳等一線城市放寬房地產限購政策後，部分新盤成交量反映市場情緒有所好轉，而二手樓市場的復甦更明顯。然而，數據顯示百大房企的5月銷售跌幅只是比4月和3月收窄，反映行業營商環境仍充滿挑戰，需要更多時間才能實現更穩固的復甦。

同時，新加坡銀行預計，實施去庫存措施將面臨挑戰，故需密切監測這些寬鬆政策措施對持續改善銷售的作用，以確定是否對流動性和現金流產生任何實質的影響。至於違約房企，該行認為不太可能從中受惠。

各界對內房新政改善流動性意見不一