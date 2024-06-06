39%港富戶擬逾半現金投資

有調查顯示，香港富裕投資者的投資組合當中有33%為現金。然而，有39%受訪者表示，將在未來一年內重新調整投資組合，並打算將52%的手持現金用作投資。

偏好買入本地股票 滙豐發表《富裕投資者簡報2024》調查，由全球11個市場共11,230位個人投資者的見解彙集而成，當中包括1,700名來自香港的富裕人士。

調查發現，除現金和現金等價物外，公募股票（15%）和固定收益（14%）產品為全球投資者的平均投資組合配置當中，最大的兩個單一資產類別；而香港富裕投資者持有的頭3種產品分別為定期存款（57%）、股票（54%）及債券（36%）。

53%的本地受訪者指現時有投資本地股票。相比之下，儘管美股自去年至今表現強勁，但只有34%受訪者有投資美股，反映普遍香港富裕投資者仍存在「本土偏好」（Home bias）。然而，受訪者對投資其他市場的態度逐漸開放，當中有42%計劃增加其他海外市場的投資，當中又以內地、美國及英國為最受歡迎的投資地點。

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管Sami Abouzahr表示，調查確立了保持長遠投資視野，以及在不同資產類別和市場中實現投資組合多元化的重要性。隨着這些投資者將更多現金用作投資，將有助於投資者建立更具彈性的投資策略。