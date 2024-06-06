金管研推跨境理財通3.0

金管局總裁余偉文表示，當局正研究推出跨境理財通3.0的可能性，與業界討論包括額度、產品範圍等安排上的訴求，不過暫時未有推行時間表。

余昨出席活動時指出，香港正助力加強世界與中國內地的聯繫，在今年2月底實施跨境理財通2.0，相關的新客戶數目、匯款、南向通業務等均錄顯著增長。他稱，香港一直是亞洲最大的財富管理中心，並且正透過與其他監管機構合作，續改進發展道路，推動包括引進家族辦公室、新資本投資者入境計劃，以及平衡監管制度與財富管理機構開展業務的便利性。

去年金管局推行央行數碼貨幣mBridge項目，他希望加強跨境支付，令支付變得更快及降低成本，目前已進入以貿易結算為用例的最小可行產品階段，除阿聯酋外，預期很快將有另一個中東國家加入。

mBridge進入新階段 同日，金管局宣布，mBridge項目已進入最簡可行產品（MVP）階段，項目團隊將繼續優化平台各範疇，並進一步擴大公營及私營機構參與度。

mBridge項目旨在研究如何應用央行數碼貨幣及創新方案，解決目前跨境支付的痛點。截至6月，有5家本港商業銀行已接入mBridge平台，參與MVP階段，包括中銀香港、交行香港分行、工銀亞洲、渣打香港、滙豐。當局預期，未來會有更多銀行接入平台。

另一方面，金管局與項目團隊歡迎沙特中央銀行成為全面參與，mBridge MVP平台的成員。目前有26名觀察成員，包括國際貨幣基金組織、世界銀行及全球多家央行，觀察成員會定期舉行會議，了解項目進展、經驗及發展，並可透過沙盒進行測試，更好了解平台功能。