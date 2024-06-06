港交所否認特專科企申上市反應淡

她解釋，港交所推出新上市規則，企業準備需時，包括招股書、遞交上市申請等，基於企業只會上市一次，期望以最好估值上市，故對上市時機有要求。過去數年環球新股市場充滿挑戰，情況並非香港獨有。

至於另一家18C企為內地自動駕駛計算晶片供應商黑芝麻智能科技，去年6月首次遞表，其後因6個月時限而失效，今年3月再接再厲，申請仍然生效。港交所高級副總裁兼中國區上市發行服務部主管韓穎姣早前指出，許多企業原計劃以18C上市，但因其商業化能力高，籌備過程中已滿足一般上市要求，故改循一般機制申請上市。

另外，財經事務及庫務局局長許正宇在荷蘭「招商引資」，鼓勵金融科技、數碼資產和第三代互聯網（Web3）企業來港，了解本港蓬勃的生態圈和探討合作機遇。