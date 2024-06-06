港交所否認特專科企申上市反應淡
香港交易所(00388)推出特專科技公司（俗稱18C）上市機制逾一年，至今只接獲兩間企業上市申請，港交所行政總裁陳翊庭否認反應冷淡，強調只要搭建好生態圈，相信企業上市的需求仍然存在。
她解釋，港交所推出新上市規則，企業準備需時，包括招股書、遞交上市申請等，基於企業只會上市一次，期望以最好估值上市，故對上市時機有要求。過去數年環球新股市場充滿挑戰，情況並非香港獨有。
首隻循新規上市的人工智能（AI）藥物研發公司晶泰科技(02228)第3日招股，綜合券商數據，孖展超購逾17倍。該企將於明日「截飛」，預期下周四掛牌。
至於另一家18C企為內地自動駕駛計算晶片供應商黑芝麻智能科技，去年6月首次遞表，其後因6個月時限而失效，今年3月再接再厲，申請仍然生效。港交所高級副總裁兼中國區上市發行服務部主管韓穎姣早前指出，許多企業原計劃以18C上市，但因其商業化能力高，籌備過程中已滿足一般上市要求，故改循一般機制申請上市。
雲工場首日孖展超購9倍
再有新股接力招股，互聯網數據中心雲工場(02512)招股期至下周二，以每股招股價4.6元，發行1.15億股，集資最多5.29億元。每手1,000股，入場費4,646.39元，預期下周五首掛。首日錄5.29億元孖展認購，相當於公開發售集資5,300萬元，超購逾8.9倍。
另外，財經事務及庫務局局長許正宇在荷蘭「招商引資」，鼓勵金融科技、數碼資產和第三代互聯網（Web3）企業來港，了解本港蓬勃的生態圈和探討合作機遇。
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