恒指倒跌 積金5月人均賺五千元

港股繼續整固，恒生指數昨日最多升280點，最終收跌19點或0.1%，報18,424點。國企指數跌11點或0.18%，報6,542點；科技指數升11點或0.3%，報3,807點。全日成交額1,156.59億元，「北水」淨流入77.37億元。

另外，強積金顧問公司GUM公布，5月強積金綜合指數上升2.1%，強積金成員人均賺5,208元，全年合計賺10,658元。積級評級的估算相若，並指首5個月累計回報約4.36%，為3年最好。

外資對港展望分歧 早前發表「香港玩完」論的摩根士丹利前首席經濟學家羅奇表示，有關論述是警號，直言「昔日的香港已非今日香港，更絕非明日的香港」。

羅奇重申，香港正在面對的挑戰包括經濟基礎正在削弱、中美關係日趨緊張，最好做法是捍衞香港獨特性。

港府則發聲明，指有關評論顯然忽視香港的既有優勢及當前良好的發展勢頭，直言「在數據及事實前完全站不住腳」。

「新興市場之父」麥樸思亦反駁香港遠未玩完，但強調香港必須重塑自我，更好地運用多年來建立的優勢。上周訪港的麥樸思指，留意到本港營商環境依舊活躍和繁忙、有野心及對成功有決心；即使本港人才庫有明顯變化，但不一定意味着香港「沒落」，也有可能是新的機會，同時相信香港擁抱科技和人工智能，以配合內地發展，並能鞏固其作為內地通往世界的橋樑角色，從中受惠。

香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，貫徹「一國兩制」仍有助香港擴大市場和朋友圈，並會維持「兩制」，沿用國際慣例監管市場，令來港的外國機構投資者或銀行感受到香港的高水平。

她又指出，歐美作為主要投資者，會繼續加強聯繫，但亦會發掘中東等新市場，呼籲業界鞏固自身原有的投資基礎之外，要積極創新和尋找新市場。

沙特阿拉伯資本市場管理局及沙特證交所集團非常重視本港與當地資本市場互聯互通，未來會繼續積極推進港股交易所買賣基金（ETF）於沙特市場掛牌。