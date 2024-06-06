首季信用卡結欠升8.6% 新增私貸宗數降

信貸資料服務機構環聯發表的首季《信貸行業分析報告》顯示，期內本港信用卡應繳款項結欠按年上升8.6%，平均結欠則多7.5%，反映消費者使用信用卡的情況升溫，以及金融機構提供了更多信貸額度。然而，新增私人貸款宗數按年下跌8.7%。

財仔主導小額借款 在去年第四季，低於15萬元的貸款佔了香港整體活躍私人貸款的17%。小額貸款主要來自財務公司，佔新增貸款的80%，傳統銀行及虛擬銀行只各佔10%。同時相關貸款中，有59%發放予次級風險級別的消費者。

至於在未償還私人貸款中，67%是介乎15萬至30萬元的中額貸款。另外，超過30萬元的大額貸款主要由傳統銀行主導，佔去年第四季整體大額私人貸款發放量的88%，另外11%由財務公司發放，虛擬銀行只佔1%。

去年全年計，財務公司提供的新增私人貸款佔比達53%，其次是傳統銀行，比率為41%，另虛擬銀行佔6%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，財務公司愈發主導私人貸款市場，特別是中小額貸款。由於這些貸款的期限往往較短，周轉速度相對較快，意味着能為金融機構帶來消費者重複借貸的重要機會。

新增信用卡挫20% 他提及消費者借助現有信用卡的忠誠度計劃消費，而非透過申請新卡，去年第四季信用卡查詢量較去年同期下跌8%，新增信用卡按年下跌20%。這為金融機構帶來推行相關獎勵計劃或其他客戶保留策略的機會，從而贏得並維持成為消費者首選信用卡的地位。

金融機構新貸消費者佔比