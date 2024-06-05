輪商精選：看好日圓續揚 吼10191
美國製造業數據差過市場預期，投資者憧憬聯儲局9月減息機會增加，美匯指數跌至近兩個月低位。芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨反映投資者料9月減息機會率回升至50%以上。非美貨幣反彈，每百日圓兌港元重上5算大關，英鎊兌港元曾升穿10算水平，創近3個月最高。
展望近期匯市焦點，投資者聚焦歐洲央行本周四議息結果，以及美國周五公布的就業報告。另外，聯儲局及日本央行亦將於下周舉行議息會議。
如投資者希望於重大事件前捕捉匯市投資機會，可留意摩根大通的外匯權證。近日有見日圓及英鎊兌港元產品均轉趨活躍。
如看好日圓見底回升，可留意認購證10191，行使價5.2港元，實際槓桿21.6倍，2024年9月27日到期。如計劃趁高做淡可留意認沽證10226，行使價5港元，實際槓桿12.9倍，2025年3月31日到期。
博鎊突破 留意10245
英鎊方面，兌港元過去半年走勢大致於9.8至10算之間上落，如投資者認為今次英鎊有望突破上落市，追入可留意英鎊兌港元認購證10245，行使價10.5港元，實際槓桿29.3倍，2024年10月31日到期。
如認為10算關口未必能成功企穩，做淡可留意英鎊兌港元認沽證10277，行使價9.4港元，實際槓桿20.3倍，2024年12月27日到期。
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