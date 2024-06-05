宏觀視野：歐央行勢搶先聯儲局轉向減息

歐元區第一季實際國內生產總值（GDP）增長0.3%，擺脫了過去5個季度徘徊在正負0.1%左右的情況，在全球的發達經濟體中，增速算顯著。德國增長率由負0.5%轉正至0.2%，法國及意大利增長率錄得溫和上升，西班牙也維持前一季一樣的0.7%。受惠於全球採購經理指數（PMI）改善，外部需求增長的貢獻最大，固定資本形成與家庭消費增長強，歐元區內需同樣呈現復甦趨勢。

歐元區5月份整體通脹初值按年升2.6%，已經是連續第8個月處於3%以下，5月份核心通脹按年升2.9%。通脹較4月略升，但趨勢大致平穩，似乎無礙明年中回到央行目標的預期。

數據支持 全年料降兩次 現時，市場非常關注歐洲央行會否在本周四轉向減息，市場預期局方將減息25點子，主要再融資利率由4.5厘降至4.25厘。略高於預期的通脹數據似乎仍無礙減息預期，特別是更多數據支持減息的可能性，例如，歐元區消費者信心持續改善，金融壓力繼續減少，歐洲3大調查機構針對後續經濟狀況及投資者信心調查都比較樂觀等。外媒數據顯示，本周減息的機會率高達95%，全年很大可能減息兩次。歐元區很大機會較美國更早轉向減息。

歐洲企業現金分派於股東及研發再投資的總金額，在去年幾乎沒有增長。過去一年，全球金融環境趨緊，歐洲企業盈利喪失增長動力，公司資金運用更保守。今明兩年，金融環境或將轉向寬鬆，營運或更為積極。歐洲企業創造現金能力較美股強，今年企業可用現金分配上升，而今明兩年的股息率及回購比例預料大致穩定，股東報酬率有望提升。

有利估值 房地產等受惠 歐洲央行若率先轉向減息，將有利企業估值及發展，部分對利率敏感而資本密集的行業，例如公用股、房地產等也可能是主要受惠的行業。美歐息差擴闊的情景下，美元強勢可能仍會持續，投資歐股時，應要特別留意匯率風險，並考慮對沖類別。

凱基亞洲投資策略部 （作者為註冊持牌人士）