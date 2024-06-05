首季住宅內地買家比例20％創新高

內地買家入市香港住宅比例

內地買家比例有增加趨勢，代理行指出，今年第一季內地買家佔整體住宅註冊比例升至約20.6%，涉及金額佔比約29.8%，同創季度歷史新高。

美聯稱，有關統計按已知買家姓名的英文名字拼音鑒別，並以新盤較受內地客歡迎，第一季的一手私宅註冊量當中，該類買家佔比攀升至約37.2%，成交金額比率亦增至約49.5%，均創超過12年的季度新高。

撤辣後買一手金額佔57% 根據已全面反映撤辣市況的4月一手買賣登記，相關內地客入市比例更攀升至約44.2%的高水平，期內所佔註冊金額比例約57.1%，已超過五成水平。

該行指出，樓市撤辣降低內地買家在港置業成本，目前亦有多項主要因素推動該類買家入市，包括香港物業具有高度的保值避險作用。香港為置業限制較為寬鬆地區，內地人來港買樓沒有其他稅務條款限制。

此外，租金上升，亦吸引內地投資者入市。最後，隨着大量專才相繼來港工作，不少於租約期滿後已轉租為買，同時推動需求。