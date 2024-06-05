第一城售價返9年前 嘉湖每呎7495元拍出

新界上車盤鬥平出貨，沙田第一城細單位樓價再跌穿「4球」，售價僅約374萬元，貼近9年前成交價位。天水圍嘉湖山莊三房單位，拍賣場上以每方呎約7,495元售出，低個別銀行估價逾10%。

美聯黃錦瀚表示，上述沙田第一城43座低層G室，實用面積約304方呎，現已改為一房間隔，叫價410萬元，放盤僅約3日，即劈價36萬元售出，呎價約12,303元。據了解，原業主於2015年購入，帳面只升值約4萬元。是次交易料蝕使費。

昨環亞物業拍賣場上售出兩物業，該行董事總經理區蘊聰稱，包括嘉湖山莊景湖居1座中層H室業主盤，實用面積約547方呎，開價378萬元，3組客爭購，搶高約8.5%，以410萬元拍出。資料顯示，上址網上銀行估價約458萬元。另兩住宅於拍賣前售出。

粉嶺中心兩房7年蝕63萬 不少業主蝕讓「掟貨」。中原蔡堅濤指，粉嶺中心H座低層5室兩房戶，實用面積約366方呎，減價20萬元，以380萬元易手，呎價約10,383元，約7年帳蝕63.8萬元，貶值約14.4%。該行胡耀祖稱，馬鞍山曉峯灣畔5座中層B室，成交價680萬元，約7年帳面貶值約5.6%。

港島樓亦不再保值。中原簡英譓表示，西營盤瑧璈低層A室，減價112萬元，以888萬元沽出，呎價約18,197元，原業主持貨約8年，帳面虧蝕61萬元。

該行林龍南稱，北角和富中心12A座中層B室三房單位，今年初放盤累減335萬元，成交價1,093萬元，呎價約13,232元，做價重返8年前水平，近9年帳面只升值約4%。

新峰銀主貨賣平市價20% 此外，銀主出貨更積極。美聯楊浩然指，大埔新峰花園28座高層E室同類物業，獲家庭客以678萬元承接，呎價約7,820元，低市價約20%。

撤辣後樓市再起炒風。中原王勤學稱，元朗國華大廈高層E室兩房戶，實用面積約343方呎，原業主於3月底以180萬元購入打算收租，當時做價創8年新低，見樓價低位回升，即叫價260萬元轉售，並以250萬元沽出，呎價約7,289元，不足3個月帳面獲利70萬元，或升值約39%。