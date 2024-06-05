6月新盤戰掀序幕

吉喆388萬起 NOVO LAND 3B將上樓書 甫踏入6月，多區新盤隨即起哄搶推。上海商業銀行旗下堅尼地城吉喆，率先低價出擊，昨公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價約21,380元，開放式戶入場費約388萬元，為港島區新盤近5年來最低門檻。新鴻基地產( 00016 )的屯門NOVO LAND第3B期，按部就班推進前期銷售工作，昨日向傳媒展示第2期會所設施，並預告日內上載樓書。

吉喆首張價單涉50單位 樓花期約5個月的吉喆，由上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited發展。全盤有173伙，首張價單涵蓋40伙開放式戶、6伙一房及4伙兩房戶，實用面積介乎211至524方呎。售價方面，提供即供及建築期兩項付款計劃，即供可享1%折扣，折實價介乎388.8萬至1,446.5萬元，呎價由約18,405至27,605元。

價單所見，首批有5伙開放式戶折實價低於400萬元，包括入場戶為7樓J室，實用面積211方呎，折實呎價約18,427元。港島區對上一個售價「3字頭」的新盤要追溯至2019年10月開價的筲箕灣One Eighty，當年折實入場費約352萬元。

項目由美聯物業獨家代理，該行住宅部行政總裁布少明指，是次開價屬「報喆價」，首批折實平均呎價為中西區一手項目8年來最低。項目展銷廳今日起對公眾開放，將於本周五起收票，短期內開售。他預計，該盤投資客比例將佔約一半，落成入伙後呎租可達約80元。

資料顯示，堅尼地城對上推出市場的KENNEDY 38，於2021年11月開價，折實平均呎價約26,888元，吉喆較之低約20%。

NOVO LAND 2期會所曝光 新界大型樓盤蓄勢待發，過去兩年已售出約2,800伙的NOVO LAND，積極部署推售全新的第3B期。新地代理總經理陳漢麟表示，將於日內上載樓書，緊接本周內率先對傳媒開放示範單位，並計劃下周開價。

發展商指，項目第2A期及第2B期有逾一半已售出單位完成收樓程序。項目度假式園林住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，設有88項設施，包括兩個面積合共約6,600方呎的健身室。當中會所第2期的設施已經啟用，昨日亦開放予傳媒參觀，設施包括25米室內恒溫泳池、兒童戶外樂園、健身室、桌球室、瑜伽室等。

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，項目邀請藝術家團隊創作101件藝術品，放置於屋苑各處。項目物業管理公司WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明表示，旗下團隊於過去一年為住客舉辦了超過150場活動。