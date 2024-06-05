簡訊一覽
●攜程集團(09961)擬發售於2029年6月15日到期的13億美元本金以現金結算的可轉換優先票據，料將授予初始購買者增購本金總額最多兩億美元票據的選擇權。公司擬將票據發售所得淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。
●交通銀行(03328)宣布委任張寶江為執行董事及副董事長，並聘任張為該行行長。待新行長任職資格獲核准後，任德奇將不再代行行長職責。
●信佳國際(00912)預期，截至今年3月底止年度賺介乎2,800萬至3,800萬元，較2023年度賺約5,980萬元有所減少。
●中國食品(00506)公布，經公司與羅兵咸永道協商，決定撤回股東周年大會之第7項普通決議案。羅兵咸永道將於股東周年大會結束時任期屆滿，退任公司核數師。公司將盡快物色合適的替代人選。
●創科實業(00669)於5月31日獲The Capital Group在場內以平均每股95.7412元，增持158.32萬股，持股量由8.91%增至9%。
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