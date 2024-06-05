中國傳向空巴洽購逾百A330neo

飛機作為高端製造的大額商品，向來是中國與歐洲及美國的重要貿易商品，涉及的巨額訂單也成為談判利潤的重要籌碼。最新消息指，中歐領導人近期會面後，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）正加快就向中國大批量出售寬體客機A330neo與中方進行談判，幾家中國航空公司計劃向空巴購入100多架該機型，惟據報相關條款仍在討論中，具體時間尚不確定。

波音訪華供應商冀擴合作

至於空巴的競爭對手──美國波音公司，其中國總裁柳青表示，「中國製造」支持波音供應鏈穩定。柳指出，上月拜訪了波音在中國的幾家主要供應商，與之進行深入和建設性的會談，並參觀了生產波音零件的車間。在未來幾個月，該企將走訪更多的波音供應商，共同探討和交流加深加強彼此合作的機遇；又指目前波音在中國擁有35家以上直接供應商，參與波音所有在產機型的製造，包括737、767、777和787夢想飛機，在世界各地飛行的超過一萬架波音飛機上使用了中國製造的零部件和組件。顯然，美國波音也不想斷中國這條「財路」。