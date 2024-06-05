印度股市插5.7% 單日蒸發2.73萬億

被譽為全球經濟增長主要推動力之一的印度，昨日股市重挫，其主要股市指數印度孟買30指數（Sensex）顯著下跌4,389點或5.74%，收報72,079點，返回約半個月前的水平，估計印度股市單日蒸發市值近3,500億美元（約2.73萬億港元）。

印股跌，主要因為當地政治不穩定有所升溫。印度總理莫迪在這次國會大選中贏得第三次勝利，但開市期間的初步點票結果顯示，執政的印度人民黨與友黨並未像民意調查顯示般大獲全勝，獲得的國會席次亦不如預期，拖累印度股市重挫。暫時所知在下議院543席議員之中，執政聯盟贏得289席，國大黨領導的在野聯盟預料將贏得236席。印度人民黨在北部票倉也失去一些席位，包括人口最多的北方邦。

澳洲上季經常帳意外錄赤字 另外，澳洲第一季經常帳意外出現49億澳元（約254億港元）赤字，遠低於市場預期的59億澳元盈餘，也由去年第四季經向下修訂後的27億澳元盈餘顯著轉壞。澳元匯價昨日終止3日連升趨勢，曾挫約0.84%，兌0.6632美元，兌港元約5.18。

澳洲統計局官員指，經常帳赤字反映貿易順差降，主因貨品進口增加，而帳目內反映人工、派息等基礎收入赤字亦有所增加。上季澳洲進口增4.5%但出口跌1.5%，後者主要反映在煤碳和鐵礦石生產減少，以及出口價格下降。

經季調後，澳洲4月零售銷售終值確認按月升0.1%，符預期；按年升1.3%。市場關注今天澳洲公布的第一季國內生產總值（GDP），分析師原預測為升1.2%，去年第四季為升1.5%。可是首季經常帳轉赤字後，或拖低GDP表現，如經濟增長低於預期，將令澳洲央行的減息壓力大增。