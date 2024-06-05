Yen兌港元重上5算

日財相承認曾干預 美匯兩月最弱 日圓在美元疲弱之下反彈，兌每美元昨日曾升近1%至154.56，兌港元重返5算水平，報約5.054。日本政府終於承認4月底時曾出手穩圓匯，財務大臣鈴木俊一表示，在約一個多月前對市場進行干預，以遏制由投機驅動的過度外匯波動，且有一定的影響。不過，外匯交易員普遍對干預的持續性抱懷疑，認為基本面不變的話，日圓弱勢將持續。

反映美元匯價的美匯指數，昨日曾跌穿104水平，低見103.99，為近兩個月以來最低，其後曾回升至104.33。交易員指出，持續高利率為美國經濟帶來壓力，關注會否在本周公布的就業數據上反映。

至於上周五的個人消費通脹數據企穩，使今年9月美國聯儲局減息的機會率升5個百分點至55%。

鈴木俊一重申，將繼續密切關注外匯市場的發展，並採取一切可能的措施。同時，也依慣例示警日圓過度起伏。分析員指出，日本當局干預匯市的本錢來自外匯儲備，截至4月底其外儲高達1.14萬億美元（約8.89萬億港元），是繼中國之後擁有第二多外儲國家，仍有本錢可以入市干預。不過，日本的短期利率只有0.1厘，美國的則是5.5厘，息差太大。如日本未能加息，日本當局入市干預，只是買時間去等待美國聯儲局有一個更確定的減息時間表而已。

日央行或下周研減慢購債 日圓貶值，很大原因是日本利率持續顯著低於美國利率所致。至於何時加息，日本央行行長植田和男昨日表示，如果基本通脹率如央行預測般波動，將調整貨幣支持力度。其中如果經濟、價格預測和風險評估發生變化，這也將成為調整利率水平的依據；而央行政策目標是穩定物價，因此不會引導政策為財政支出提供資金。

市場普遍共識是，日本央行在加息前會減少購買日本國債，讓國際孳息率逐步上升。消息指日本央行最快可能在下周的政策會議上討論放慢目前每月約6萬億日圓（約3,022億港元）的購債步伐，以及討論是否需要提供更多展望來增加未來的可預測性。鑑於央行無意震動市場，故任何轉變都只會是漸進的、分階段進行。

南韓上月通脹2.7%低過預期 另外，南韓統計局公布，5月份消費物價指數（CPI）按年上漲2.7%，低於4月份的2.9%及市場預期的2.8%。韓央行預計，到今年底，通脹將繼續向2%的目標下滑，儘管在出口回升的推動下經濟增長有所加快；物價一旦如預期般降溫，屆時南韓可能會考慮放鬆貨幣政策。

銀價曾挫3% 期銅失萬關 匯市翻波，商品市場亦受牽動。現貨白銀在近期強勢過後，於昨日跌穿每安士30美元關口，曾挫約3%至29.8135美元。交易員表示，白銀價格年初至今累計升約17%，或有機構需要先行獲利來應付6月的半年結，導致本輪跌浪。

另倫敦期銅昨亦跌穿每噸10,000美元大關，創逾3周新低。現貨金價曾報每安士2,331美元，跌0.84%。

每百日圓兌港元近期走勢