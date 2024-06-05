旅業對全球GDP貢獻勢返疫前

世界經濟論壇（World Economic Forum）一份報告顯示，各國在新冠疫情後重新通關，釋放大量的旅遊需求，預期今年國際遊客接待量和旅遊業對全球國內生產總值（GDP）貢獻將恢復至疫情前水平，而美國、西班牙及日本蟬聯促進旅遊業發展首3位，中國上升一位，排名第8。

世界經濟論壇全球行業團隊負責人Francisco Betti表示，旅遊業能夠促進經濟增長，並透過經濟和社會轉型來服務社區，今年將是旅遊業的「轉折之年」。

中東接客量復甦領先 受惠旅遊需求顯著增長、航班增加、國際環境更開放，以及對自然和文化景點的興趣和投資不斷上升，全球旅遊業在疫後出現增長。在排名的119個經濟體中，有71個得分較2021年提高，惟全球平均得分僅增0.7%，可見面對錯綜複雜的挑戰，地區之間的復甦進度也有差異。以國際遊客接待量計，中東復甦速度最快，較2019年增長兩成。

報告指出，勞動力短缺的問題尚未解決，而航路運輸量、資本投資、生產效率和其他供應條件尚未跟上需求增長的步伐。加上全球通脹的影響，失衡狀況抬高了價格，造成更多的服務問題。

近年積極發展旅遊業的中東，其努力有成果。相比2019年，阿聯酋得分加4.4%，排名跳升7級至18位；沙特阿拉伯得分升5.7%，排名41，升9位。報告強調，發展中國家仍要進行大量投資，方可縮小與已發展國家的差距，認為發展中國家可持續地善用自然和文化資產，以推動旅遊業發展。