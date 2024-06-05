星對沖基金Dymon 逆市擴中環寫字樓

麥卡倫視香港為奢華品牌的重要據點，中環旗艦店The Macallan House昨日開幕。

香港甲級商廈空置率創新高、租金不斷下降之際，新加坡對沖基金公司戴蒙亞洲資本（Dymon Asia Capital）據報正在香港核心商業區擴張。

外媒引述駐新加坡副行政總裁Kenneth Kan稱，Dymon已在中環公爵大廈租用面積7,000方呎的寫字樓，可容納70多名員工，人數比目前同區盈置大廈寫字樓多一倍。該企自2016年以來租用盈置大廈寫字樓，在香港有30多名員工。

自去年初以來，公司聘用近15名投資組合經理，其中40%人選擇在港工作。他稱，隨着愈來愈多人才選擇在港工作，需要更大寫字樓，促使該企在今年較早時尋找合適地方。他強調，香港仍是Dymon的重要市場，將繼續在此發展團隊。

麥卡倫同區設旗艦店 另方面，去年宣布進軍香港的全球知名威士忌品牌麥卡倫（Macallan），中環全新高級零售概念旗艦店昨日開幕。

Edrington北亞區董事總經理Jaime Martin指，香港的The Macallan House是品牌首間旗艦店。品牌今年將在全球開設共22間零售店；又指香港是奢華品牌的重要據點。這次開設旗艦店是品牌對香港的長遠投資及對其歷史根源的肯定。