馬士基再上調今年盈利指引

航運巨頭馬士基表示，紅海危機對全球物流的影響比原先嚴重，港口擠塞有加劇迹象，尤其是亞洲和中東，正使運費上漲，集裝箱市場需求持續旺盛無疑是火上加油。

回顧馬士基今年初由於紅海危機的不確定性把盈利指引範圍定得極闊，且上限都低過市場預期，拖累股價日內暴瀉逾一成，如今卻稱，推高運費的力量逐漸形成，預期公司今年下半年的財務表現會因此更好，並於一個月內第二度上調全年EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）的指引，現為70億至90億美元，跟最初10億至60億美元相比，對前景更有信心。

摩根士丹利指出，馬士基再度上調盈利預測不算意外，但提醒紅海令貨船改道對航運市場的刺激是一時性，集裝箱航運供應過剩的結構性問題依然持續。

事緣2011年離職的渣打前外匯交易銀行全球主管奈特與外匯交易員馬塞勒斯在一名法證調查員的協助下，入稟紐約法院，指控渣打在2008至2013年間，與伊朗有關的實體進行涉96億美元交易，並為伊朗政府相關實體處理名目金額達1,000億美元外匯交易，交易對手包括給黎巴嫩真主黨融資的人所控制公司。

渣打表示，這是再次構陷，指控早就不獲美國當局採納，並有信心法院會再次駁回。