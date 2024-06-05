內地開展智能網聯汽車試點
為應對全球汽車戰朝智能化升級，中國工信部等4部門將有序開展智能網聯汽車准入和上路通行試點，以加快智能網聯汽車產品量產應用，帶動汽車與新能源、人工智能（AI）、訊息通訊等產業融合。
據報是次試點工作的預期效果，包括引導智能網聯汽車生產企業和使用主體加強能力建設，系統推進產品技術創新、規模化發展和產業生態建設；基於試點實證，加速形成系統完備，務實高效的法律法規、管理政策和標準體系，加快推進測試驗證、安全評估等支撐能力建設；加快形成各部門、各地方橫向協同、縱向聯動的安全管理工作機制；以及通過試點加快相關產品量產應用，帶動汽車與新能源、AI、訊息通訊等產業融合，打造新質生產力。
國家工信部公布，廣汽集團(02238)通過智能網聯汽車准入和上路通行試點審批，成為全國首批獲准開展L3自動駕駛上路通行試點的車企之一。
Tesla華批發量遠遜比亞迪
乘聯會引述行業數據顯示，特斯拉（Tesla）中國5月新能源乘用車批發銷量為72,573輛，遠少於比亞迪股份(01211)的330,488萬輛。中國汽車工業協會整理海關數據顯示，4月汽車商品進出口總額255.1億美元，按月及按年分別增6.88%及7.49%。其中，進口金額按月及按年分別增長3.3%及下降7.75%；出口金額按月及按年分別增長7.89%及12.55%。
擬關歐總部 長汽股價挫10%
車企消息方面，長城汽車(02333)公布5月整體汽車銷售量按年跌9.5%後，昨日股價急挫逾一成，收報12.18元。公司宣布，由於歐洲電動車市場變得更具挑戰性，計劃8月關閉位於慕尼黑的歐洲總部，並裁員約100人。
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