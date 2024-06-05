內地開展智能網聯汽車試點

據報是次試點工作的預期效果，包括引導智能網聯汽車生產企業和使用主體加強能力建設，系統推進產品技術創新、規模化發展和產業生態建設；基於試點實證，加速形成系統完備，務實高效的法律法規、管理政策和標準體系，加快推進測試驗證、安全評估等支撐能力建設；加快形成各部門、各地方橫向協同、縱向聯動的安全管理工作機制；以及通過試點加快相關產品量產應用，帶動汽車與新能源、AI、訊息通訊等產業融合，打造新質生產力。