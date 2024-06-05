深圳二手樓成交按年增 花旗料內房軟着陸

隨着中國樓市鬆綁新政實施大半個月，一線城市的交投活躍度顯著提升。據深圳市房地產中介協會統計，5月深圳市二手樓買賣合約共涉4,871套，按月降1.4%，按年則增35.2%。深圳住建局數據更顯示，二手住宅成交3,963套，較去年同期急升42.1%。投行花旗認為，房地產市場軟着陸正在形成，預計樓價將在6至9個月內加速企穩。

上海睇樓人流周飆3倍 花旗的研究報告指出，目前樓市新增供應減少，總庫存仍然較高但逐步改善，庫存消化所需的時間和二手樓成交量的關係，料可支持該行對樓價見底時間的看法。不過，滙豐研究發表報告指，當市場預期內地在上月17日宣布政策後或會產生積極影響之際，5月樓市銷情僅錄得溫和增長。

大和也提到，5月百大房企的合約銷售未見明顯復甦，但一線城市出現令人鼓舞的迹象。該行在與上海房地產中介討論後發現，上海購房者情緒在過去周末明顯回升，有些項目的人流量按周躍升逾3倍。上述因素或將逐步轉化為6月合約銷售改善，但該行暫時仍對持續改善抱懷疑態度。