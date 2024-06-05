中證監月內出招撐資本市場

助滬升級國際金融等5個中心 A股全線揚 中國全面深化資本市場改革，繼去年全力維護資本市場穩定運行後，昨日中國證監會預告兩周後發布與資本市場相關的政策舉措，消息刺激A股3大指數倒升收市。滬綜指收報3,091點，結束3連跌。上海一直以打造金融強國所匹配的國際金融中心為目標，當局揚言將與滬市政府共同建立協作工作機制，助力上海國際金融中心增強競爭力和影響力。

每年由上海政府和金融部門共同主辦的陸家嘴論壇均成為市場焦點，今年論壇由中證監主席吳清與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。屆時吳清將圍繞「以金融高品質發展推動世界經濟成長」的主題發表意見，而中證監副主席方星海、上海證券交易所理事長邱勇亦將圍繞「科技創新與資本市場高品質發展」的主題發表演講。

籌建國際資產交易平台 中證監辦公廳副主任王利透露，論壇期間將發布資本市場措施，亦將與滬市政府建立資本市場機制以支持上海加快「五個中心」建設，即國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心，更好發揮上海在推動中國式現代化建設中的帶動和示範作用。

上海市委金融辦常務副主任周小全亦稱，下一步上海將進一步「互聯互通」，籌建國際金融資產交易平台，提升國際再保險中心能級，創新人民幣計價的國際化期貨期權品種；進一步對接《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）、《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）等國際經貿規則，穩妥發展跨境金融、離岸金融，提升金融服務企業「走出去」能力等。

日前中國人民銀行、國家外匯局亦召開全系統警示教育會議，由央行行長潘功勝主持會議，他指出，會全力配合做好中央巡視工作，持續加強審計整改及持續推動反貪腐鬥爭。人行黨委委員曲吉山更明確提出要求，包括持續強化案件查辦，緊盯權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，堅決懲治不收斂不收手的增量問題、有力有效清除存量問題。

從嚴監管和鼓勵擔當並行，與中證監下一步將加強中央地方協調聯動，推動新「國九條」和資本市場「1+N」政策體系如出一轍。中長期資本市場政策框架清晰可見，利好A股防範風險，滬綜指昨收升0.41%，深成指更上漲1.05%，深圳創業板指數亦倒升1.33%。惟成交回落，兩市主板全日成交合共7,457億元（人民幣‧下同），按日減約10%。外資透過滬深股通淨買入33.77億元。

滙豐估人幣年底跌至7.3 同時，由官方開出的人民幣中間價周二報7.1083兌每美元，連升3個交易日，續創近兩周高。在岸人民幣昨午4時30分收報7.2444，亦升17點子，離岸人民幣高見7.2588，即每百港元兌約92.91元人民幣。考慮到來自西方國家的關稅升級為主要風險，大行滙豐調整人民幣匯率預測，估計人民幣在今年底前將見7.3算，低過原預測的7.1算。

中國金融監管新動態