港人40歲開始儲錢退休

人人都希望在退休之後享受優質生活。有機構發現，疫情一役警醒了不少港人要提早規劃退休，平均於40歲就開始制訂相關計劃，較2018年的45歲有所提前。針對影響退休累積財富的能力，受訪港人最關注的問題是醫療費用高於預期，比率高達76%；其次分別是通脹降低資產價值，以及憂經濟長期衰退影響生活及事業，比率分別為73%及72%。

儲備缺口料240萬 資產管理機構施羅德投資的以上調查，是對1,000名未退休的香港強積金計劃成員作獨立網上訪問，於今年2至3月委託市場研究公司進行。

施羅德投資環球退休計劃主管Lesley-Ann Morgan提及，觀乎未退休港人的所需退休資金儲備，對比與退休後開支存在240萬元的落差，前者數目為430萬元，後者則為670萬元，反映退休財務儲備存在一定缺口。

調查又顯示，港人普遍低估了長壽效應對退休生活的影響，因為港人退休之後的平均壽命長達22年，但受訪者預計退休後的平均壽命只有15年，所以退休儲備很大程度未能夠滿足退休生活需求。

在評估個人退休計劃時，亦只有53%的未退休受訪港人稱，有信心在預期的退休年齡（即中位數為62歲）時，持有理想的財務儲備。此亦衍生出為何現時仍有73%的未退休港人稱打算在退休後繼續工作，而相關數字於美國卻少一大截，僅為40%。

需應付醫療開支 另要留意的是，這批未退休港人在憂慮退休規劃的同時，仍然期望出現更高的投資回報，且與疫情前相比有明顯差別，而最新港人預期每年可獲得的投資回報率為5.7%，相對2018年的3.7%顯著上升。

退休計劃態度同樣出現變化。48%受訪者表示，對比疫情之前，更覺得「現時有需要為退休後的潛在醫療保健開支進行儲蓄」。另有46%受訪者認同「有效的財富管理在退休計劃中充當重要角色」；38%則表示願意調整目前的生活方式，作為實現退休計劃的一部分。

對此，施德羅投資香港退休業務總監劉以浩解讀，港人在規劃退休出現年輕化迹象，是因為意識到需要愈早進行多元化投資可以增加投資額，透過更長的投資時期製造複息效應，從而提高回報率。

至於近期港人配置強積金的資產偏好美股，他稱留意到有相關情況，主因冀尋求較高投資回報機會，而該行最新「超配」美股及日股，政府債及大宗商品則持「中性」評級。

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