瑞銀財管睇好中國股市

港股兩連升，恒生指數昨日先跌後回穩，收升41點。瑞銀財富管理投資總監辦公室對香港股票看法下調至「中性」，但同時上調中國股市至「看好」，並預期將跑贏亞洲其他市場。

恒指低開67點，報18,335點，已是全日低位所在，其後大致維持升勢，最多漲137點，高見18,541點，收市報18,444點，升0.22%。國企指數升22點或0.34%，收報6,554點；科技指數揚12點或0.32%，收報3,796點。全日成交按日縮12.22%至1,162.75億元，沽空比率按日增2.14個百分點至14.19%，北水淨買入88.23億元，按日多1.59倍。

港股已反映利好難跑出 瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室透露，已對港股進行獲利了結，由於香港經歷樓市政策鬆綁、H股股息稅有望下調、大型保險公司加大股票回購規模，以及市場估值從低迷水平上調後，大部分正面預期均已反映在股價表現上，目前預期港股表現將與整體亞洲股市一致。

中國市場方面，今輪反彈看起來與以往不同，在新催化劑和估值持續提升的支持下，將MSCI中國指數今年底的目標進一步上調至69點，意味着較當前水平有高個位數的上升空間，最牛目標72點，因估值將上調至略高於長期平均水平。