產經

瑞銀財管睇好中國股市

港股昨日微升，北水淨買入逾88億元。（中新社圖片） 港股昨日微升，北水淨買入逾88億元。（中新社圖片）
港股昨日微升，北水淨買入逾88億元。（中新社圖片）
港股兩連升，恒生指數昨日先跌後回穩，收升41點。瑞銀財富管理投資總監辦公室對香港股票看法下調至「中性」，但同時上調中國股市至「看好」，並預期將跑贏亞洲其他市場。
恒指低開67點，報18,335點，已是全日低位所在，其後大致維持升勢，最多漲137點，高見18,541點，收市報18,444點，升0.22%。國企指數升22點或0.34%，收報6,554點；科技指數揚12點或0.32%，收報3,796點。全日成交按日縮12.22%至1,162.75億元，沽空比率按日增2.14個百分點至14.19%，北水淨買入88.23億元，按日多1.59倍。
大型科技股個別發展，美團(03690)升4.12%，騰訊控股(00700)漲0.64%，阿里巴巴(09988)跌0.32%，攜程集團(09961)揚0.54%。
國際油價跌至近4個月低位，中國石油化工(00386)、中國石油(00857)及中國海洋石油(00883)齊挫逾1%。不過，摩根大通指，中石油將受惠內地加大天然氣應用，基本因素未變，重申「增持」評級，並上調目檟價25%至10元。
兗礦五礦抽水 股價瀉
兗礦能源(01171)及五礦資源(01208)趁股價處於高位「抽水」。兗礦擬配售2.85億股，相當於經擴大後股本3.69%，每股17.39元，等於周一收市價折讓9.9%，預期淨籌49.28億元，股價跌9.11%，收報17.54元。五礦則擬「5供2」，每股2.62元，比周一收市折讓31.41%，預料淨籌最多89.86億元，全日瀉12.82%，收報3.33元。
另外，首隻特專科技新股晶泰科技(02228)截至昨日下午4時半錄5.63億元孖展認購，超額8.95倍。
港股已反映利好難跑出
瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室透露，已對港股進行獲利了結，由於香港經歷樓市政策鬆綁、H股股息稅有望下調、大型保險公司加大股票回購規模，以及市場估值從低迷水平上調後，大部分正面預期均已反映在股價表現上，目前預期港股表現將與整體亞洲股市一致。
中國市場方面，今輪反彈看起來與以往不同，在新催化劑和估值持續提升的支持下，將MSCI中國指數今年底的目標進一步上調至69點，意味着較當前水平有高個位數的上升空間，最牛目標72點，因估值將上調至略高於長期平均水平。
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