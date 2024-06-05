煤氣費加幅料少於雙位數 短期不派紅股

預期上半年售氣量跌 他又稱，煤氣短期內不會再派紅股，因「睇唔到利潤會大升10%，無理由派多10%」，加上整個大環境已經改變，投資新能源項目，故需要審慎理財，對股東有所交代；並提到今年首季售氣量下跌2%，料上半年售氣量仍會向下，主因之一乃上半年本港整體氣溫上升3度所致。

黃解釋，傳統上溫度每上升一度，售氣量便會下降2.5%，反之亦然，所以售氣量下降是正常情況。他形容，首季下跌2%的表現已屬不俗，因期內航空業復常之下，清洗空姐制服、飛機餐等服務對沖住宅民用電量的下降，屬「不幸之中的大幸」。

至於本港民用氣使用情況，他稱留意到是愈來愈少，主因不少港人不願生育及新盤愈起愈細，壓縮煮食需求所致，港人北上消費亦影響售氣量，幸航空業復甦及航班增加，彌補部分售氣量跌幅，預料工商業全年售氣量會增加。黃補充，煤氣於深圳的業務同時受益於港人北上消費，帶動深圳工商燃氣銷量業務上升30%。

今年資本開支降至75億 資本開支方面，集團執行董事暨首席財務總裁楊磊明表示，2022年的資本開支為83億元，而2023年資本開支為102億元，今年料為75億元，主要將用於新能源項目及有效投資等方面。

另外，黃提到現時中國市場乃至全球對綠色甲醇的需求甚大，而煤氣目前是內地唯一一家獲歐盟ISCC認證綠色甲醇的企業，集團將發揮優勢及技術以回饋香港在內的大灣區居民，並將擴展對綠色甲醇及氫能業投資發展，正商討於佛山建廠事宜。