道富環球估美下月減息 年內3次

Michele Barlow指，美國通脹率朝着正確的方向邁進。

歐洲央行本周四減息已勢在必行，市場觀望美國聯儲局下周會否在減息時機上給出更明確的線索。道富環球投資管理亞太區投資策略及研究主管Michele Barlow預計，聯儲局最快會在7月開始首次減息，料今年內累計減息3次，每次0.25厘。假如勞動力市場迅速惡化，或者出現一些低機率的風險事件，有可能會再額外減息。

看好國債 完美定價 她的預測比起目前市場主流觀點更加「鴿派」，因為目前市場主流多數估計聯儲局會在9月才開始減息，甚至不排除拖到12月。對此，她解釋道︰「如果你留意美國的通脹率，已經從4.8%回落到2.8%……雖然還未回到2%的目標，但一直朝着正確的方向邁進。」

更重要的是，儘管當前就業市場仍然穩健，但已經開始出現疲軟的信號，包括很多人尋求兼職工作。她指出，考慮到貨幣政策的調整傳導至實體經濟需時，故7月減息是一個不錯的時間點；而在美國以外，她預計歐洲央行、加拿大央行及英倫銀行分別在本周四、7月及8月首次減息。

就資產配置而言，她仍看好債優於股，並指「固定收益（債券）比起股票處於更有利的位置」。道富環球相對上更加看好美國國債而非企業債，原因在於就目前市場較為狹窄的息差而言，企業債並不吸引，特別是如果經濟增長放緩，息差可能再次擴闊（就債券價格而言，企業債會跑輸國債），而目前國債提供具吸引力的孳息率，甚至處於「完美定價」的情況。

投資股市 質素為先 另外，道富環球亦看好新興市場債及結構式信貸，比如按揭證券（MBS）以及商業地產按揭證券（CMBS）。不過在這些領域，投資者要仔細考慮基本面的實際情況。

股市方面，Barlow的觀點較為保守，認為下半年最大的投資主題是以「質素」為先，即盈利表現佳、管理良好以及財務槓桿低的企業會看高一線。此前市場對於今年企業盈利的增長亦已經向下調整，反映了更具挑戰的環境，而地緣政治事件、美國大選等不明朗因素，亦可能會導致市場波動加劇。