美股3日兩故障 名聲遭殃

周一逾40股報錯價 巴郡A冧99% 錯誤交易取消 自美國股市於上周二起實行「T+1」結算後，指數及交易系統故障頻發，先是在上周四出現指數報價失靈，周一就發生了影響更為惡劣的報錯價事件，即僅僅3個交易日內兩度出事。股神巴菲特掌舵的控股公司巴郡，本身價值逾62萬美元A類股份，居然一度暴跌99.97%，以僅僅185.1美元「大平賣」！其他捲入報錯價事件的還有多隻熱門交易所買賣基金（ETF）、明星股Chipotle等。如此誇張的失誤，實在太「兒戲」，沾污了紐約這個世界第一金融中心的名聲。

周一共有逾40隻在紐約證券交易所掛牌的股票、ETF受到報錯價事件影響。根據事後調查，事件的起因在於紐交所旗下負責整合市場數據的部門Cosolidated Tape Association（CTA），因某些數據中心的軟件更新而導致錯誤。在調整至其他數據中心後，報價系統隨即回復正常。

「市價」孖展買貨惹禍 紐交所其後亦宣布，就着錯誤報價期間的一些股票交易將會回溯並無效，涉及巴郡、Chipotle、巴克里黃金等多隻股份。不過，事件的影響並非完全解決。根據網上流傳的消息，有個別投資者在巴郡A股報錯價期間用「市價盤」（即未有指定買入或賣出價，直接以市場價格配對成交）落單，結果交易指令在報價回復正常後執行，這些投資者以極高的孖展倍數買入了巴郡股票，並且隨即因為保證金不足而遭證券行斬倉，甚至倒蝕。

正常情況下，若投資者在帳戶內保證金不足，是不可能落單買貨，但今次報錯價事件卻形成了一個漏洞，即使投資者帳戶內只有數百甚至數十美元，也能夠用不合理的孖展倍數買入價值數十萬美元的巴郡。更重要的是，由於這些交易是在報價系統回復正常之後進行，因此不在紐交所的無效交易指令之中。

不過，有部分證券行已針對此漏洞，主動為投資者取消交易以解決問題，包括盈透證券（IBKR）等。另外據悉香港散戶投資者常用的富途證券，亦在報價系統回復正常時撤回了客戶的市價盤訂單。惟有部分證券行的客戶仍未能解決相關問題。

分析指出，事件顯示，紐約作為全球第一大國際金融中心，在維護市場平穩運作上，顯然有不足的地方，頻頻出錯令市場運作陷入混亂，實不能接受。雖然事件即日內解決，惟當局應全面檢討市場基建及交易運作，及時提升軟件功能及完善市場警報，避免再次出錯，引發市場恐慌不安，為美國金融霸權褪色再添一筆！

道指周二早段升108點 回看美股周二早段表現，3大指數個別發展，道指低開後，曾升108點，報38,680點；標指曾跌19點，報5,264點；納指曾跌78點，報16,750點。美國4月工廠訂單按月增長0.7%，勝預期。

美國周一部分股票紐交所宣告成交無效