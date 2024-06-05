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美股3日兩故障 名聲遭殃

美股市場近日頻頻出錯，打擊金融市場信心。 美股市場近日頻頻出錯，打擊金融市場信心。
美股市場近日頻頻出錯，打擊金融市場信心。
周一逾40股報錯價 巴郡A冧99% 錯誤交易取消
自美國股市於上周二起實行「T+1」結算後，指數及交易系統故障頻發，先是在上周四出現指數報價失靈，周一就發生了影響更為惡劣的報錯價事件，即僅僅3個交易日內兩度出事。股神巴菲特掌舵的控股公司巴郡，本身價值逾62萬美元A類股份，居然一度暴跌99.97%，以僅僅185.1美元「大平賣」！其他捲入報錯價事件的還有多隻熱門交易所買賣基金（ETF）、明星股Chipotle等。如此誇張的失誤，實在太「兒戲」，沾污了紐約這個世界第一金融中心的名聲。
周一共有逾40隻在紐約證券交易所掛牌的股票、ETF受到報錯價事件影響。根據事後調查，事件的起因在於紐交所旗下負責整合市場數據的部門Cosolidated Tape Association（CTA），因某些數據中心的軟件更新而導致錯誤。在調整至其他數據中心後，報價系統隨即回復正常。
「市價」孖展買貨惹禍
紐交所其後亦宣布，就着錯誤報價期間的一些股票交易將會回溯並無效，涉及巴郡、Chipotle、巴克里黃金等多隻股份。不過，事件的影響並非完全解決。根據網上流傳的消息，有個別投資者在巴郡A股報錯價期間用「市價盤」（即未有指定買入或賣出價，直接以市場價格配對成交）落單，結果交易指令在報價回復正常後執行，這些投資者以極高的孖展倍數買入了巴郡股票，並且隨即因為保證金不足而遭證券行斬倉，甚至倒蝕。
正常情況下，若投資者在帳戶內保證金不足，是不可能落單買貨，但今次報錯價事件卻形成了一個漏洞，即使投資者帳戶內只有數百甚至數十美元，也能夠用不合理的孖展倍數買入價值數十萬美元的巴郡。更重要的是，由於這些交易是在報價系統回復正常之後進行，因此不在紐交所的無效交易指令之中。
不過，有部分證券行已針對此漏洞，主動為投資者取消交易以解決問題，包括盈透證券（IBKR）等。另外據悉香港散戶投資者常用的富途證券，亦在報價系統回復正常時撤回了客戶的市價盤訂單。惟有部分證券行的客戶仍未能解決相關問題。
分析指出，事件顯示，紐約作為全球第一大國際金融中心，在維護市場平穩運作上，顯然有不足的地方，頻頻出錯令市場運作陷入混亂，實不能接受。雖然事件即日內解決，惟當局應全面檢討市場基建及交易運作，及時提升軟件功能及完善市場警報，避免再次出錯，引發市場恐慌不安，為美國金融霸權褪色再添一筆！
道指周二早段升108點
回看美股周二早段表現，3大指數個別發展，道指低開後，曾升108點，報38,680點；標指曾跌19點，報5,264點；納指曾跌78點，報16,750點。美國4月工廠訂單按月增長0.7%，勝預期。
美國周一部分股票紐交所宣告成交無效美國周一部分股票紐交所宣告成交無效
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