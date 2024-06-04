亞洲景氣穩步揚 資金回流看美元

今年以來，亞洲經濟景氣持續穩步上揚，印度在美國扶持下經濟強勁，中國在加大財政及貨幣政策，並且適度調節內地房地產調控措施下，市場信心亦正在回復，數據顯示，民營經濟景氣正在回勇。區內兩大經濟體的正面發展，為亞洲地區發展帶來有力支持。不過，未來能否進一步加強，進而吸引更多資金回流亞洲，還看美元走勢，畢竟聯儲局正在推遲減息時點，助力美元匯價偏強，而美國大選亦為地緣政治風險帶來重大變數，故區內投資還不能過於樂觀，掉以輕心。

常言國際資本市場表現往往跑先經濟表現6至9個月，今年以來，印度股市保持強勁，最新公布的季度經濟增長勝預期，5月製造業數據有放緩迹象，主要是受熱浪天氣影響，整體上景氣仍保持穩定擴張，印度股市保持強勢。

至於中國，今年以來中國資產的投資氣氛亦有改善，數據亦說明外資重新回流中國市場，皆因製造活動及出口升溫，且當局更積極去應對房地產風險，主動放鬆調控以確保樓市恢復正常運作，協助改善房地產企業資金流轉，減緩了去槓桿對經濟造成的抑制壓力。從最新公布反映民營經濟景氣的非官方製造業採購經理指數連續7個月處於擴張水平，且今年2月以來一直保持增長趨勢，相信數據有助進一步增強外資對中國經濟復甦的信心，亦有國際機構陸續上調中國經濟增長預測，可見中國資產重估潮僅處於開端。

亞洲兩大經濟體印度及中國均處於增長軌道，引領區內經濟提速發展，新興市場股市表現有望跑贏全球平均水平。同時，區內經濟體之間的競爭亦趨白熱化，但不再是鬥廉價和勞動力，而是靠改善結構，透過高端製造業、綠色經濟、數碼化、智能化、物流建設等，以應對經濟發展所帶來的挑戰（例如環境污染、人口老化等問題），並實現提升經濟質量和效益的目標。在這方面，中國誠然處於優勢，並對區內先進經濟體如日本及南韓構成頗大的競爭壓力。不過，中國市場能為亞洲經濟體帶來需求與投資機會，亞洲諸地之間互惠互補空間充裕，足以支持區內經濟百花齊放，共謀發展，而《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的成立是很好的說明。

不過，亞洲復甦之路也非毫無挑戰。所講的是美元強勢仍抑制亞洲貨幣表現，從而為各經濟體，尤其是高度依賴出口市場的亞洲貨幣帶來貶值壓力，發展雙邊貿易本幣支付結算是減低受美元影響的一途，惟普及化需時。年內餘下時間最令人擔心的是，一旦美元再轉強，日圓帶頭破底而下，則整體亞洲貨幣又會再迎來貶值潮，並為區內金融市場帶來震盪。

更難料的是，美國大選前，任何地緣政治變化足以推高物價，令通脹難下，利息走向添變數，壓抑投資與消費，打擊經濟活動。所以說，美國在亞洲的影響不單止軍事，金融領域的影響仍顯著。正因如此，也成了推動國際貨幣體系謀求創新改革、減低受美元掣肘的一股重要動力來源。