產經

輪商精選：比亞迪好友留意22130

內地最新的非官方製造業採購經理指數（PMI）錄得兩年最快增速，回升至51.7，好過市場預期。港股踏入6月隨即反彈，恒指回試近18,500點水平，成交保持過千億元。統計上周的輪證資金流，恒指好倉5天累計流入超過2.17億元，淡倉則流出超過6,600萬元。個股焦點落於騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)及本周公布業績的美團(03690)，5天好倉累計流入超過4,000萬元、3,300萬元及2,500萬元。
博騰訊再升吼24941
策略上，大市失守10天及20天線，回補近18,000點裂口後反彈，近日的阻力區可留意約18,500點，支持則可留意近18,000點。部署短線波幅，看好可留意恒指認購證25250，行使價20,502點，今年11月到期，實際槓桿12.6倍。相反，看淡可關注恒指認沽證24701，行使價17,413點，今年10月到期，實際槓桿8.6倍。
個股方面，騰訊股價周一跑贏大市反彈逾4%，一度升破10天及20天線。部署短線波幅，投資者可留意近400元的整數關口，上周的低位支持可留意360元附近。看好可考慮認購證24941，行使價410.2元，今年8月到期，實際槓桿11.1倍。部署淡倉可關注認沽證25008，行使價313.94元，今年11月到期，實際槓桿7.5倍。
美團上周跌近一成，將於周四公布業績，股價回試近250天線。績前部署好倉可留意美團認購證20290，行使價150.1元，今年11月到期，實際槓桿5.9倍。相反，淡倉可參考認沽證24327，行使價101.9元，今年10月到期，實際槓桿4.3倍。
內地公布5月汽車銷售回暖，比亞迪股份(01211)全月銷量按年增長38%至33.2萬輛，純電動車增22%至14.64萬輛。股價突破250天線並見今年以來新高，成交增加。如看好可考慮比亞迪認購證22130，行使價241元，今年9月到期，實際槓桿7.4倍。看淡可部署認沽證24759，行使價167.9元，今年10月到期，實際槓桿8.6倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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