輪商精選：比亞迪好友留意22130
博騰訊再升吼24941
策略上，大市失守10天及20天線，回補近18,000點裂口後反彈，近日的阻力區可留意約18,500點，支持則可留意近18,000點。部署短線波幅，看好可留意恒指認購證25250，行使價20,502點，今年11月到期，實際槓桿12.6倍。相反，看淡可關注恒指認沽證24701，行使價17,413點，今年10月到期，實際槓桿8.6倍。
個股方面，騰訊股價周一跑贏大市反彈逾4%，一度升破10天及20天線。部署短線波幅，投資者可留意近400元的整數關口，上周的低位支持可留意360元附近。看好可考慮認購證24941，行使價410.2元，今年8月到期，實際槓桿11.1倍。部署淡倉可關注認沽證25008，行使價313.94元，今年11月到期，實際槓桿7.5倍。
美團上周跌近一成，將於周四公布業績，股價回試近250天線。績前部署好倉可留意美團認購證20290，行使價150.1元，今年11月到期，實際槓桿5.9倍。相反，淡倉可參考認沽證24327，行使價101.9元，今年10月到期，實際槓桿4.3倍。
內地公布5月汽車銷售回暖，比亞迪股份(01211)全月銷量按年增長38%至33.2萬輛，純電動車增22%至14.64萬輛。股價突破250天線並見今年以來新高，成交增加。如看好可考慮比亞迪認購證22130，行使價241元，今年9月到期，實際槓桿7.4倍。看淡可部署認沽證24759，行使價167.9元，今年10月到期，實際槓桿8.6倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：