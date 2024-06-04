揚海頂層四房1.3億售出
儘管一手樓市交投量回落，但豪宅仍有承接。嘉里建設(00683)及信置等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，昨以1.3億元售出頂層樓連天台特色戶，為第1B座32樓A室，實用面積1,901方呎，四房三套房間隔，外連平台及天台，享有深灣海景，呎價約68,385元。
資料顯示，買家選用成交期為360天的「升級靈活付款計劃」入市，若提前於180日內完成交易可獲10%現金回贈。發展商指，正積極籌備同系港島南岸第4A期海盈山的新一輪銷售部署，預計短期內公布消息。
高臨特色戶雙破頂
同時，資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，透過招標以雙破頂價沽出A1座30樓B室三房特色戶，實用面積1,109方呎，成交價3,399萬元，呎價約30,649元，為項目售價及呎價新高。
此外，新鴻基地產(00016)的沙田瓏珀山自減價後交投持續，昨招標連沽5伙，套現逾9,637萬元，連同上周計，5日內錄得20宗成交。最新售出單位成交價介乎1,638.2萬至2,673.2萬元，呎價約16,430至19,273元，悉數連一個車位沽出。售價及呎價最高為King Tower 1第19樓C室四房戶，實用面積1,387方呎。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：