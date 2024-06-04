公居屋上月未補價成交暫減18%

整體樓市氣氛轉淡，未補價第二市場交投亦放緩。據香港房屋委員會資料，5月同類市場公屋及居屋暫錄377宗成交，較4月同期減少約18%，有關數據本月中會再調整。

據了解，4月全月第二市場共錄850宗成交，較3月全月約490宗，按月急增約73.5%，成交宗數創2021年6月後新高，亦是有紀錄以來次高水平。

東旭808萬沽 逾一年新高 未補價居屋再錄「8球」以上成交。宏智物業梁志青表示，筲箕灣東旭苑C座中層4室，實用面積約650方呎，原則三房間隔，望海景，叫價838萬元，最終以808萬元成交，呎價約12,431元。資料顯示，做價創項目去年3月後新高。

中原任展雄指，長沙灣居屋麗翠苑4座低層3室，實用面積約376方呎，連裝修，放售4個月，累減逾39萬元，以綠表價410.68萬元易手，呎價約10,922元。

部分業主大幅減價吸客。世紀21將軍澳魏仕良指出，將軍澳居屋寶盈花園6座高層A室，實用面積約591方呎，三房間隔，有裝修，3月第二市場叫價750萬元，累減77.2萬元，綠表客以672.8萬元承接，呎價約11,384元。