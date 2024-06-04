藍籌盤連環蝕讓

太古城天台戶輸325萬 美孚撤辣後新低 踏入6月樓市繼續沉淪，向為二手市場探熱針的指標藍籌屋苑鰂魚涌太古城，過去約兩天出現3宗蝕讓，連天台特色戶做價跌穿千萬元價位，兩年多帳面勁蝕325萬元。荔枝角美孚新邨一房單位成交價雖險守「4球」，但料為撤辣後項目低位。

美聯吳肇基表示，上述太古城寶山閣頂層連天台單位，實用面積約598方呎，兩房間隔，2月叫價約1,200萬元，累減至近期約980萬元獲洽，終再減55萬元，以約925萬元成交，呎價約15,468元。原業主於2022年2月以約1,250萬元購入，物業帳面貶值約26%。

太古城日前已連環出現兩宗蝕讓，包括漢宮閣三房戶賣910萬元，不足6年帳面蝕327萬元。另外，燕宮閣連天台戶以1,258萬元成交，約10年帳面跌價約195.8萬元。

銀禧花園6年貶值14% 同屬市區藍籌屋苑的美孚新邨亦錄低價成交。中原馮健平指，屋苑1期百老匯街15號低層D室，實用面積約467方呎，獲兩組買家洽購，最終以400萬元易手，呎價約8,565元。資料顯示，屋苑2月中曾錄樓價368萬元成交，為對上低位，其後罕聞低於400萬元成交。

各區特色單位都要損手才有承接，該行吳嘉權表示，火炭銀禧花園7座高層連平台戶，實用面積約414方呎，兩房間隔，連約81方呎平台，叫價約505萬元，議價後以498萬元沽出，呎價約12,029元。原業主於2018年以約584萬元購入，持貨約6年，單位帳面貶值約14.7%。

LP6一房劈至406萬易手 將軍澳為近年入伙盤最多地區，蝕讓個案頻現。中原何文俊指，日出康城LP6第5座中層E室，實用面積約316方呎，一房間隔，最初叫價700萬元，大幅劈價294萬元，以406萬元易手，呎價約12,848元，原業主一手買入，不足6年帳面蝕85萬元。

香港置業劉浩勤，將軍澳海翩滙3座高層C室兩房戶，實用面積約518方呎，成交價808萬元，較2019年10月購入價帳面低約47萬元，呎價約15,598元。

資料顯示，何文田半新盤瑧樺一個中低層單位，實用面積約447方呎，兩房間隔，以788萬元登記售出，呎價約17,629元。原業主於2019年購入，單位帳面貶值約29%。

二手市場最新成交個案