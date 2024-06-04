簡訊一覽
●中國信達(01359)宣布，擬聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及安永會計師事務所為公司2024年度境內及境外會計師事務所，現任會計師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所的聘用期限，將於公司2023年度股東大會結束之日止。
●香港按揭證券有限公司公布，去年除稅後虧損2.6億元，較2022年錄溢利21.63億元轉盈為虧。
●中國銀行(03988)於5月31日獲中信証券資管──叁號單一資產管理計劃在場內以平均價每股3.7236元增持2.18億股，持股量由5.81%增至6.07%。
●濱海投資(02886)公布，透過濱海投資（天津）間接持有45%股權之合資公司秦皇島市泰興天燃氣，向秦皇島港華燃氣供應天然氣之項目已經正式通氣運營。
●摩根士丹利發表研究報告指，預計李寧(02331)的比較基礎降低，加上奧運漸近，科技大會成功行銷，吸引消費者注意力；現價相當於未來12個月預測市盈率13倍，風險回報吸引，料未來30天股價上升機會率約70至80%。該股昨日收報20.75元，升1.97%。
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